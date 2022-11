„Jedlička pochází z Hluboček, kde rostla čtyřicet let. Počítali jsme letokruhy a opravdu to tak vychází. Cesta byla na rozdíl od jiných let pohodová a projeli jsme bez zastavení až do Olomouce. Na jednom místě jsme měli domluvenou schůzku s Dopravním podnikem, protože musíme projíždět pod trolejemi a bylo nutné změřit výšku. Náklad měl naštěstí pod pět metrů, takže bylo vše v pořádku,“ popsal Radim Schubert z oddělení kultury olomouckého magistrátu.