„Jedná se o tři samečky a tři samice. Sobi jsou chovatelsky dosti náročná zvířata a jsme rádi, že se jim v naší zoo daří,“ uvedla zooložka Libuše Veselá.

Otcem se stal chovný samec původem z Brna. Potomkem se chlubí i samec Chaco se samicí Morganou, díky nimž přišlo na svět mládě mravenečníka čtyřprstého.

V případě olomoucké zoo jde o 13. narozeného mravenečníka od roku 2003, kdy s jeho chovem začala. Tito chudozubí savci zde žijí po boku lenochodů, se kterými si rozumí.

„Mládě se tak narodilo nejen do své rodiny, ale i do společnosti, s níž by se mohlo setkat ve volné přírodě,“ vysvětlila ošetřovatelka Hana Dostálová.