S návrhem na úlevu pro rodiče, kteří mají děti v družinách, školkách a jeslích zřizovaných městem Olomouc, přišel ve středu krizový štáb.

„Doporučili jsme radě města zrušit od 1. dubna výběr úplaty za školní družiny, mateřské školy a jesle. Mělo by to ulevit rodičům, kteří teď doma pečují o své děti. Bylo by zcela nelogické, aby ještě platili školkovné,“ řekl primátor Miroslav Žbánek, který je zároveň předsedou krizového štábu.

Současně štáb doporučil také vrácení poměrné části plateb za měsíc březen. Aby město ulevilo občanům v současné situaci, zvažuje se také prodloužení termínu splatnosti poplatků a nájmů. Tento návrh krizového štábu ale nejprve musejí posoudit právníci.