Nová olomoucká náplavka se brzy dočká slavnostního otevření. Město potvrdilo termín, kdy prostor u řeky Moravy poprvé ožije kulturou.

Nová olomoucká náplavka ožívá. | Video: Tauberová Daniela

Premiéra oživené náplavky s pestrým programem je naplánována na 10. června. Lákat má pak po celou letošní, pilotní sezonu.

O využití plochy mají zájem restauratéři a kavárníci, kteří by u řeky rádi nabídli lidem své služby. Se stánkem počítají Plavby Olomouc, jež chtějí navázat na kulturní program, který v rámci Plaveb Olomouc probíhal na nábřeží i v minulých letech.

„Termín 10. června platí. Elektropřípojky sice ještě nejsou zkolaudované, nový termín je začátek července, ale otevření náplavky to nebrání. Jako město jsme už chtěli náplavku rozjet,“ uvedl náměstek primátora Viktor Tichák.

Premiéry u řeky se společně se Statutárním městem Olomouc ujmou Plavby Olomouc.

„Součástí bude bohatý kulturní program pro dospělé i pro děti. V rámci otevření náplavky představí Plavby Olomouc i několik novinek,“ avizoval Šimon Pelikán, jenž provozuje Plavby Olomouc.

Od 10. června si budou moci zájemci zažádat o zábor, například pro občerstvení nebo pojízdný stánek s kávou.

„Okolní restauratéři projevují zájem o to, předsunout si na náplavku pár stolečků,“ přiblížil zájemce náměstek primátora s tím, že u těchto „zahrádek“ a stánků by příležitostně měli vystupovat muzikanti.

„Než se podaří dořešit elektrické přípojky, což není jen věcí města, bude provoz na náplavce bez elektřiny. Na slavnostní otevření využijeme elektrický agregát,“ dodal.

Zábory chce město vytyčovat mezi kamennými lavicemi, které na náplavce již nyní slouží k posezení.

Kultura a společenský život se budou odehrávat v části náplavky mezi mosty v Komenského ulici a na Masarykově třídě. Půjde o menší akce, jak umožňuje provozní řád.

Vzhledem k primárně protipovodňové funkci stavby se vše, co se bude odehrávat na náplavce, musí podřídit přísným restrikcím. Stránky s občerstvením a posezení musí být ve 22 hodin z náplavky vyklizeny.

Podle Šimona Pelikána je nová olomoucká náplavka místem s velkou perspektivou.

„Jak z hlediska konání menších akcí, tak z komunitního pohledu. Pravidla užívání jsou poměrně přísná, ale snažíme se být součástí jednání všech aktérů, kteří řeku užívají, abychom reflektovali jejich přání i potřeby a byli schopni nalézat kompromis vyhovující všem zúčastněným,“ uzavřel Pelikán.

Náplavka profesora Jařaba



Josef Jařab na univerzitním majálesu v Olomouci v roce 2014Zdroj: DENÍK/Jiří KopáčSoučástí slavnostního otevření olomoucké náplavky bude pojmenování tohoto nového prostoru u řeky Moravy. Název budou schvalovat začátkem června zastupitelé.



Podle informací Olomouckého deníku by nová náplavka měla nést jméno významné olomoucké osobnosti, a to prvního polistopadového rektora Univerzity Palackého Josefa Jařaba, jenž nedávno zesnul ve věku 85 let. (tau)