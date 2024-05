Spoustu nevšedních zážitků nabídne obyvatelům a návštěvníkům hanácké metropole v pátek 17. května Olomoucká muzejní noc. Kromě návštěvy muzeí, galerií, knihoven a dalších kulturních institucí si mohou užít také atraktivní akce pod širým nebem.

Olomoucká muzejní noc 2023 nabídla pestrý program, který zlákal tisíce lidí. | Video: Tauberová Daniela

Olomoucká muzejní noc v pátek začíná v 18 hodin. Do akce se zapojí na pět desítek olomouckých muzeí, galerií, památek, institucí a podniků.

Navštívit bude možné i veřejnosti zřídka přístupné prostory, jako je historická budova Pöttingea, fort Tafelberg, Jihoslovanské mauzoleum, freskový sál na ZŠ Komenium či Anatomické muzeum na lékařské fakultě.

Návštěvníků se otevře například i Arcibiskupský palác Olomouc, kde budou až do 23 hodin probíhat prohlídky vyzdobených sálů. K vidění bude nová květinová výzdoba i baldachýn, který se po několika desítkách let vrátil do Trůnního sálu. Návštěvníci si prohlédnou také tabuli prostřenou pro dvanáct hostů na původním stříbrném nádobí z 19. století, historické fotografie reprezentačních sálů a výstavu vzácných biblí. Od 18.30 je na programu koncert Adriany Žigmundové, zazní známé operní árie a písně českých a zahraničních autorů.

Z ostudy bílé a čisté. Dobrovolník vymaloval a dál udržuje Michalské schody

Už v 17 hodin bude v Domě armády otevřena nová stálá expozice 6. pluku Hanáckého s tematickou výstavou s názvem Dukla 1944. Připravena je komentovaná prohlídka výstavy, návštěvníky budou do 21 hodin provázet vojáci v dobových uniformách.

Pro veřejnost se již v 15 hodin otevře zrekonstruované Jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech. Komentované prohlídky budou probíhat v půlhodinových intervalech, poslední se uskuteční v 19 hodin.

Zajímavá výstava bude od 18 do 22 hodin k vidění v Molitorově knihovně v Kosinově ulici. Expozice představuje plakátovou tvorbu olomouckého výtvarníka Františka Bělohlávka z doby 60. a 70. let dvacátého století.

Historický Molitorův dům v Olomouci otevře pro veřejnost. Podívejte se dovnitř

Pro veřejnost bude v pátek večer otevřeno Muzeum moderního umění, Arcibiskupské muzeum, Muzeum Olomoucké pevnosti, Svatokopecké muzeum a Vlastivědné muzeum.

V neředínském Muzeu letiště Olomouc budou od 18 hodin probíhat komentované prohlídky historického hangáru Wagner. Ve 20 hodin se má promítat dokument o počátcích amatérského létání ve městě.

Dostane se také na zájemce, kteří si chtějí prohlédnout úchvatný slavnostní freskový sál Komenium. Lidé mohou na prohlídky přijít mezi 18. a 21. hodinou.

Kdo ještě nebyl v krytu civilní ochrany v Bezručových sadech, může si interiéry prohlédnout od 14 hodin až do půlnoci. Přístupný bude celý kryt i se strojovnou s diesel agregátem, k vidění je rovněž expozice s názvem Odkryté příběhy 20. století.

Pořadatelé Olomoucké muzejní noci pamatují také na návštěvníky, kteří si chtějí užít netradiční zážitky pod širým nebem. Na Dolním náměstí budou až do 22 hodin probíhat Olomoucké vinné slavnosti, tentokrát nabídnou jarní přehlídku tří desítek vinařství a kulturní program.

Červený kostel - nový olomoucký hit slaví rok od otevření. Jaký je program

Od 18 do 22 hodin bude pro veřejnost zpřístupněná střecha Hotelového domu ve Velkomoravské ulici a od 19 do 22 hodin se otevře běžně nepřístupná zvonička v Bezručových sadech.

Bar Zahrada v Mlýnské ulici zve v 19 hodin na koncert kapely Hard To Frame a od 17.30 hodin na Olodvorku vystoupí David Vysloužil a Acoustic Irish.

Metal s tebou! "Heavy" Holeček o olomoucké Rockové galerii, životě i radosti

Romantické zážitky a jedinečnou atmosféru zájemcům nabídnou speciální večerní plavby za doprovodu živé hudby. Lodě vyplouvají z olomoucké náplavky v době od 19 do 23 hodin, plavba trvá 50 minut a vstupenky je stále možné rezervovat u pořadatele Plavby Olomouc.

Podrobný program Olomoucké muzejní noci najdete zde.