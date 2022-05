„Je to jedinečná příležitost projít si výstavy v neopakovatelné atmosféře páteční noci. Před dvěma lety byla kvůli covidu zrušena, loni jsme ji kvůli stále trvajícím proticovidovým opatřením museli odsouvat na pozdější termín a nyní se konečně zase vrací v původní podobě. Olomoučané si muzejní noc velmi oblíbili a já jsem moc ráda, že se nám i letos podařilo společně s olomouckými institucemi připravit zajímavý a netradiční program,“ pozvala náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Nabídka míst, která si zájemci mohou po setmění v rámci muzejní noci prohlédnout, se v Olomouci každým rokem rozšiřuje.

Poprvé i do krytu

„Vůbec poprvé budeme moci letos navštívit kryt civilní ochrany v Bezručových sadech a tamní výstavu Paměť národa, komunitní centrum pro válečné veterány, přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v ulici Šlechtitelů, olomoucké městské hřbitovy nebo zhlédnout zajímavé výstavy ve Studiu G21, Galerii PAF, Cafe Gallery JOLA či Za sklem,“ vyjmenovala Markéta Záleská.

V pátek večer bude přístupný také slavnostní freskový sál základní školy Komenium, kaple sloupu Nejsvětější Trojice, radniční věž a expozice o historii města, orloje a radnice nebo část prostor Passingerova mlýna na rohu Mlýnské a Lafayettovy ulice.

Od 19 do 23 hodin bude návštěvníky lákat rovněž speciálně osvětlený palmový skleník a v 19 a 20 hodin je možné zajít na komentovanou prohlídku vily Primavesi, je však nutná předchozí rezervace. Lékařská fakulta Univerzity Palackého zájemcům starším 15 let nabídne od 18 do 23 hodin prohlídky tamního anatomického muzea. Kdo bude chtít, může se ve 22 hodin zúčastnit komentované prohlídky neředínského hřbitova. Kapacita na tuto akci je omezená na 30 účastníků a tak je nutná včasná rezervace.

Podrobnosti o programu Olomoucké muzejní noci jsou pro všechny zájemce k dispozici na www.olomouckamuzejninoc.cz .