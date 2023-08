Deník se podíval do kin v Olomouci a přináší přehled, kolik tam stojí vstupné pro dospělé, pro děti a seniory. Vyberte si, zda je vašemu filmovému srdci (a peněžence) nejbližší Metropol, Premiere Cinemas, Cinestar a nebo Cinemax.

Kino Metropol v Olomouci. Ilustrační foto | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Tento týden vtrhne na stříbrná plátna očekávaný film internetové persony Kazmy s názvem ONEMANSHOW: The Movie. Premiéru má ve čtvrtek 17. srpna a do programu ho zařadily všechny multiplexy i Metropol, poslední klasické kino v Olomouci. Na den premiéry sice už mnoho volných míst nezbývá, ale v programech kin je jeho repríza naplánovaná i na následující odpoledne a večery.

Kolik by vás stálo, kdybyste na Kazmu, ale i na Barbie či třeba Oppenheimera, chtěli vyrazit v Olomouci? Deník přináší srovnání místních biografů z hlediska ceny lístku ale i občerstvení.

Kino Metropol

Sokolská 25, Olomouc

Jednotné vstupné: 150 Kč

Občerstvení: alko i nealko nápoje a dobroty vlastní výroby nabízí milovníkům filmů kinokavárna

Otevírací doba: pracovní dny 9.00–20.15, víkend 14.00–20.15 hod.

Webové stránky: kinometropol.cz

V posledním klasickém jednosálovém kině ve městě byste hledali popcorn marně, zato tamní kavárna nabízí třeba slané koláče a sladké dortíky vlastní výroby. Co se týká slev v samotném kině: Metropol nabízí návštěvníkům věrnostní kartu, s níž za sto korun na rok mohou sbírat body a ty pak uplatňovat na pokladně kina. Slevu dvacet korun mají děti od 3 do 15 let na představení pro děti, ty jsou v programu označené logem medvídka. V Metropolu myslí i na starší diváky, kteří mohou ve Filmovém klubu seniorů (FKS) získat odměny, jako jsou nápoje v kavárně či návštěva filmu v rámci FKS zdarma.

Premiere Cinemas

Galerie Šantovka (Polská 1, Olomouc)

Základní vstupné: 199 Kč

Zlevněné vstupné: 169 Kč (děti do 15 let, studenti a senioři 65+)

Rodinné vstupné: 559 Kč (2 dospělí a 2 děti nebo 1 dospělý a 3 děti)

Popcorn (3,6 l) + litrový nápoj: 199 Kč

Otevírací doba: pracovní dny 13.00–24.00, víkend 10.00–24.00

Webové stránky: olomouc.premierecinemas.cz

Multiplex v olomoucké Šantovce nabízí návštěvníkům založení věrnostní karty. Ta stojí 89 korun na rok a při jejím předložení na pokladně zajistí slevu 20 korun na lístek. Při nákupu přes internet je na vstupenku sleva deset korun. Diváci si naopak připlatí za obohacené filmové zážitky, jako je promítání 3D filmů, návštěva sálu s technologií Dolby Atmos nebo sekce PREMIERE VIP.

Cinestar

Obchodní centrum Olomouc City (Pražská 41, Olomouc)

Základní vstupné: 219 Kč

Zlevněné vstupné: 189 Kč (děti do 12 let, studenti a senioři 60+)

Rodinné vstupné: 627 Kč (pro maximálně 4 osoby, z nichž musí být alespoň jedna dospělá a alespoň jedno dítě)

Popcorn (4,3 l) + litrový nápoj: 209 Kč

Otevírací doba: pokladny se otevírají 30 minut před začátkem prvního promítání a uzavírají se 15 minut po začátku posledního představení

Webové stránky: www.cinestar.cz/cz/olomouc

První olomoucký multiplex má také pro návštěvníky věrnostní klubovou kartu, jejíž obnovení stojí stokorunu ročně a zaručuje dvacetikorunovou slevu na vstupenku. Deset korun na lístku návštěvník ušetří, když nakoupí přes internet. Rodinné vstupné lze zakoupit pouze na pokladně kina. Pro větší pohodlí si může divák za příplatek v sále vybrat VIP sedačku.

Cinemax

Obchodní centrum Olympia Olomouc (Olomoucká 90, Velký Týnec)

Základní vstupné: 199 Kč

Zlevněné vstupné: 169 Kč (děti do 12 let, studenti a senioři 60+)

Popcorn (3,9 l) + 0,75 l nápoj: 160 Kč

Otevírací doba: pracovní dny 14.30–23.00, víkend 10.30–23.30

Webové stránky: www.cine-max.cz

Nejnovější olomoucký multiplex se nachází v Olympii. Oproti ostatním multikinům nenabízejí rodinné vstupné, zato provozují takzvané „levné středy“, kdy každá vstupenka na všechna přestavení v tento den stojí 119 korun (pokud není zrovna svátek nebo nejde o speciální projekci). Podobně jako u předchozích multiplexů i zde mají slevu 10 korun při nákupu on-line, speciální VIP místa za příplatek a za stokorunu Cinemax kartu, která držitele opravňuje získat slevu 30 korun z ceny lístku.

ANKETA DENÍKU: