„Když už jsme pak společný prostor a nějaké vybavení měli, napadlo nás, že jej otevřeme také pro veřejnost. S pořízením další techniky nám později pomohly různé granty. V areálu střední polytechnické školy zájemcům nabízíme zapůjčení ručního i elektrického nářadí pro práci se dřevem, kovem, papírem, kůží a textilem,“ vyjmenoval zakladatel Olomoucké dílny Vojtěch Bekárek.

V Olomouci nabízí místní nádherné květiny. Vozí je z Bouzova, ne přes půl světa

K dispozici odborník, který poradí

Kdo má nápad a volný čas, tomu stačí do dílny zavolat a domluvit si konkrétní termín. K dispozici je tam vždy odborník, který poradí nejen s projektem samotným, ale i s pracovními postupy a využitím konkrétních nástrojů a techniky.

„Pro větší projekty je potřeba donést si vlastní materiál. Je ale možné využít také odřezků a dřevěných palet, které tady jsou k dispozici. Máme tu několik pracovních míst, velký stůl, dřevoobráběcí i šicí stroje, svářečku, pásovou brusku a nově také 3D tiskárnu a laserovou gravírovačku. Připravené jsou rovněž základní spojovací materiály, lepidla, barvy a laky,“ upřesnil Vojtěch Bekárek s tím, že lidé za hodinu v dílně zaplatí sto korun.

Realizovat své nápady tam podle něj chodí rodiny s dětmi, studenti, pracující lidé i senioři. Pro širokou veřejnost jsou určené také workshopy, kde je možné vyrobit si například krmítko, ptačí budku, vařečku, krájecí prkénko, obouvací lžíci nebo misku.

Lidé se mohou naučit rovněž základy práce se dřevem, kůží nebo řezbářství a vyrobit si různé sezonní dekorace.

Nová olomoucká atrakce: páv kráčející ulicemi centra, vrhá se i pod auta

Hledají se větší prostory

Ve spolupráci s olomouckým Domem dětí a mládeže probíhá každý týden kroužek pro děti. Sdílená dílna se pravidelně účastní akcí, které se konají v letním kině a nebude chybět ani na majálesu.

Mezi nejčastější projekty, do kterých se Olomoučané pouští, patří výroba a úpravy poliček, stoliček, policových systémů nebo třeba botníků. Ti odvážnější se neváhají pustit třeba do nové manželské postele, zahradního nábytku nebo kovové či dřevěné pergoly.

„Já obvykle vyrábím různé vybavení pro skupinu historického šermu, od stanových tyčí přes stoly, lavice až po konstrukce historických stánků. Za tu dobu, co naše dílna existuje, tady vzniklo mnoho pěkných dárků a opravila se spousta starého nábytku. Co se dá, to se snažíme recyklovat, přetvářet a vrátit zpátky do života,“ vysvětlil provozovatel kutilské dílny.

O tom, že zájem o Olomouckou dílnu neustále roste, svědčí skutečnost, že dosavadní prostory už přestávají po stránce kapacity stačit.

„Aktuálně fungujeme na asi sedmdesáti metrech čtverečních, ale potřebujeme alespoň dvojnásobek, protože nás nedostatek prostoru už hodně limituje. Snažíme se proto sehnat nějaké větší, ale finančně dostupné zázemí. Jako nezisková organizace si totiž nemůžeme dovolit platit komerční nájemné,“ dodal Vojtěch Bekárek.