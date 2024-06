Po Olomouci se pohybuje žralok, který vyplaval z autobusu. Nová reklama na Zoo Olomouc ve spolupráci s Dopravním podnikem města Olomouce (DPMO) oživuje město. Zdařilá grafika s exotickými zvířaty ze zoo má podle dopravního podniku úspěch. Baví přitom nejen děti.

Po Olomouci se pohybuje žralok, který vyplaval z autobusu. Nová reklama na Zoo Olomouc, 20. června 2024 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

V ulicích Olomouce již mohou lidé vidět přerostlého hroznýše nebo tygra. V tomto týdnu se k nim obří žralok.

„Těší nás, že kolekci autobusů s motivem Zoo Olomouc rozšířil další, dlouho očekávaný, s motivem mořského akvária,” poukázal ředitel olomoucké zoo Radomír Habáň.

Podle mluvčí DPMO mají atraktivní polepy s motivy z olomoucké zoo úspěch.

„Tyto polepy patří k nejzajímavějším reklamám, které máme. 3D efekt se líbí,“ uvedla Anna Sýkorová.

„U posledního, s mořským akváriem, to působí, jako by žralok vyplouval z autobusu. Z reakcí, co k nám doputovaly, se líbí i hroznýš a tygr, hlavně dětem,“ podotkla s úsměvem.

