Tento projekt si vyžádá investici zhruba 1,85 miliardy korun. Financování stavby by zajistila společnost Redstone a po městu, pokud kývne, by developer požadoval 36,9 milionu korun ročně na provoz po dobu 30 let. Otevřít by mohl již v roce 2026.

Podmínkou je také příprava studie, potažmo následného projektu tak, aby řešení odpovídalo očekávané dotační výzvě Národní sportovní agentury.

Na stole tedy nyní není varianta, že by druhou ledovou plochu stavěl hokejový klub spolu se společností Redstone Richarda Morávka, to na základě práva stavby s tím, že by následně malá hala přešla do majetku města a developer případně v rámci směny získal plecharénu.

Vlastníkem malé haly má být město

„HCO si požádal o převod pozemku malé haly. My jsme se rozhodli v tuto chvíli nevyhovět. Je shoda koaličních stran na tom, že bychom měli zachovat vlastnictví pozemků tak, jak bylo v minulosti sceleno, majetkově to nerozbíjet,“ vysvětlil náměstek Tichý. „Město Olomouc by mělo být vlastníkem malé ledové plochy, a to ve všech variantách, ať už Velkomoravská nebo Hynaisova,“ dodal.

Odhlasují nový zimák ve Velkomoravské? Zaznívá kritika i slova o amatérismu

Do konceptu malé haly, pokud by to výrazně neprodražilo výstavbu malé haly, chtějí radní zahrnout také umístění venkovní plochy. Ta by v létě mohla sloužit pro in-line hokej a v zimě pro venkovní bruslení veřejnosti.

„Chceme nechat tuto možnost prověřit, zda se vejde a kolik by to stálo. Pokud by to nebylo příliš finančně nákladné, jistě by to byla zajímavá plocha pro venkovní bruslení,“ uvedl Tichý.