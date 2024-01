Pokud vše půjde dobře, stavební povolení by město mohlo mít ještě letos a ke konci roku by mohlo začít vybírat firmu, která malý zimák postaví.

Předcházet tomu bude odstranění stávajícího objektu, na který již město má platný demoliční výměr.

„Hala je stále využívána, takže s demolicí počkáme až na poslední chvíli,“ podotkl náměstek.

V příštím roce by se mohlo začít stavět. První bruslaři by pak mohli vyjet na led v roce 2026.

Město současně musí vyřešit i budoucnost ostudné pecharény, její případnou přestavbu nebo výstavbu nové multifunknčí haly.

Investoři se musí s nabídnou přihlásit do konce ledna. „Co vím, ještě žádná nabídka není,“ sdělil náměstek Tichý.

Zájem již dříve potvrdil olomoucký podnikatel Richard Morávek, jenž by chtěl vybudovat moderní multifunkční arénu v jím připravované čtvrti Nová Velkomoravská.

Financování stavby by zajistila společnost Redstone a po městu, pokud kývne, by developer požadoval roční příspěvek 36,9 milionu korun indexovaný o inflaci, a to po dobu 30 let.

V součtu by to dělalo zhruba 1,1 miliardy, přičemž stadion by zůstal ve vlastnictví soukromé společnosti. Město by poslalo první platbu developerovi poté, co by byla hala zkolaudována.