/VIDEO, FOTOGALERIE/ Místo na pole vyjela ve středu část zemědělců s traktory do ulic Olomouce. Troubící kolony sedláků z Hané potrápily řidiče na průtahu i v centru města. Policie však nezaznamenala během protestní jízdy, která trvala zhruba dvě hodiny a skončila po poledni, žádné větší komplikace.

Protestní jízda sedláků v Olomouci, 20. března 2024 | Video: Tauberová Daniela

Zemědělci z Hané se ve středu 20. března dopoledne připojili ke kolegům z Německa, Polska nebo Belgie a po měsíci viditelně upozornili na současnou krizi. Podle některých sedláků je současná situace nejhorší za posledních 30 let.

Pomalu jedoucí traktory se státními vlajkami a letáčky brzdily provoz na frekventovaném průtahu, na který sedláci vjeli o půl jedenácté směrem od Globusu. Během necelých dvou hodin absolvovali trasu vedoucí do centra města.

„Účelem protestní jízdy není naštvat lidi, poštvat je proti sedlákům, blokovat dopravu – podle toho byla zvolena trasa. I kvůli tomu jsme nevjeli do ranní dopravní špičky. Celé to je směřované, abychom ukázali, že situace je neúnosná,“ poukázal za Zemědělský svaz ČR Bohuslav Nevěřil.

Nespokojení zemědělci vyjeli s traktory do ulic Olomouce, kde brzdili provoz

V ulicích Olomouce se podle pořadatelů objevilo téměř 200 kusů techniky. „Účast nás překvapila. Měli jsme od našich organizovaných členů potvrzeno 90 kusů techniky a blížíme se ke dvěma stovkám. Připojili se i další kolegové, což taky o něčem svědčí,“ uvedl za Agrární komoru Olomouckého kraje Ivo Kasal.

Sedláci před čtvrtečním zasedáním premiérů v Bruselu podpořili demonstrující zemědělce napříč Evropou. „Tlak administrativy na zemědělce je neúnosný. Úředníci v Bruselu mluví úplně jinou řečí, jako by byli z jiné planety, a sedláci jim nerozumí,“ pojmenoval jeden z bodů Bohuslav Nevěřil.

Situace v oblasti trhu s komoditami rostlinné výroby je podle tuzemských pěstitelů už neúnosná. „Jestli hlavní příčinou je dovoz obilí z Ukrajiny nebo Ruska, to nevím, ale nemělo by jít na evropský trh obilí z Ruska a Běloruska, jak se proslýchá, že to tak je. Situace těch, kteří mají hlavně rostlinnou výrobu, je už neúnosná,“ popisoval.

Evropská unie už zemědělcům ustoupila, upozorňuje agrární analytik Havel

Sedláci kritizují český kabinet, který jim v rámci úsporného balíčku zvedl daň za pozemky. „Vláda hledá, jak pomoct, ale zatím je to ve fázi slibů. My však musíme složenky zaplatit letos. Dále slyšíme jen sliby, že se v rámci úspor zkrácené národní dotace vrátí. Krize zemědělství je však nejhorší za posledních 30 let. Politici to nevidí, dívají se na výsledky rok staré a sedlák řeší, co bude dělat příští rok. Vidí absolutní beznaděj,“ poukázal Bohuslav Nevěřil.

Protest nespokojených zemědělců v ulicích Olomouce se policie obešel bez větších problémů. Kolony na nejrušnějších místech citelně zpomalily provoz.

VIDEO: Fiala reagoval na stávku zemědělců, výpovědi bez důvodu i kauzu záložna

„Vše proběhlo v klidu, žádnou nehodu v souvislosti s protestem neevidujeme, nikde nebyl narušen veřejný pořádek,“ reagoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

O podpoře evropské protestní akce, k níž vyzvali české farmáře jejich polští kolegové, rozhodlo představenstvo Agrární komory ČR a vedení dalších nevládních organizací, jako jsou Zemědělský svaz ČR, Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků ČR a Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků.