Olomouc zažije vzrušující taneční večer. Provede jím Marek Vašut

V sobotu 4. listopadu proběhne v olomouckém Domě u Parku jedinečná taneční party, kterou pořádá Dance Art studio Kláry Slaninové.

V průběhu večera se na podiu vystřídá 40 tanečnic, které předvedou přes desítku společných choreografií flirt dance.

Kdo neví, co si pod tímto pikantním pojmem představit, určitě udělá nejlépe, když se přijde přesvědčit přímo na Party by Klara od 19 hodin.

„Ve všech originálních tanečních vystoupeních se na party představí samotné kurzistky, nepůjde tedy o profesionální tanečnice, ale kdo ještě některý z předchozích třech ročníků akce Dance art studia nenavštívil, jistě bude překvapený, jak perfektně se návštěvnice kurzů dokážou během 18 týdnů naučit tančit,“ dodává k hlavní náplni večera lektorka a majitelka studia Klára Slaninová.

Party je tak vlastně vyvrcholením proběhlých kurzů, kde mohou absolventky předvést, jak bravurně si rafinované choreografie osvojily, navíc ve světle ramp nádherného secesního sálu v Domě u parku, jehož atmosféře jednoduše nikdo neodolá.

Diváci se na vlastní oči přesvědčí, že flirt dance rozhodně nemá limity a vyzkoušet ho může každá žena, od mladé slečny po zralou dámou.

V rámci programu vystoupí také speciální hosté. Návštěvníci se můžou těšit na další taneční vystoupení a hudební čísla olomouckého seskupení Wave Beat. Jedna z tanečních choreografií bude doprovázena živou hudbou.

Večerem budou společně provázet charismatický herec a moderátor Marek Vašut a Soňa Šuláková, kterou lidé znají třeba jako moderátorku pořadu České televize Sama doma.

Pro pány i dámy

Vítáni jsou na večer plný hudby a tance nejen pánové, kteří jistě ocení ladné pohyby a sexy kostýmy v takřka kabaretních tanečních kreacích, ale také dámy, které si mohou přijít pro zajímavou inspiraci.

„Slibujeme pravou party atmosféru, skvělou hudbu a neodolatelný program, zkrátka nic pro vyznavače poklidného večera u televize. Ale pozor, žádné lascivní záležitosti jako poletující podprsenky nečekejte, my to totiž umíme i jinak a zcela oblečené. Tento večer uvidíte všechno, co ve světě Flirt dance stojí za to“, dodává Klára Slaninová.

Jedna z návštěvnic si také odnese lákavý bonus v podobě poukazu na kurz Flirt dance zdarma, který se bude losovat ze vstupenek všech přítomných.

Každý si pak může z večera odnést originální památku v podobě osobité fotky ze stylového fotokoutku.

Dobroty i diskotéka

O občerstvení se během večera postará olomoucká restaurace Zdravá Pecka, která letos v červnu otevřela vedle plaveckého stadionu.

Po skončení oficiální části programu bude pokračovat volná zábava a diskotéka s DJ Introvičem.

Vstupenky jsou v předprodeji až do pátku 3. listopadu přímo v Dance art studiu, nebo v kadeřnictví Princ v Sokolské ulici a v Sebio Cafe u hotelu Palác.

Aktuální informace můžete sledovat na facebookovém profilu Dance art studia.