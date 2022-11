„Diváci, kteří v sobotu mezi 16. a 19. hodinou navštíví Divadlo na cucky, Moravské divadlo i Divadlo Tramtarie, tam mohou získat razítko na soutěžní kartičku a zařadit se do slosování o divadelní ceny. V každém divadle je připraven program,“ pozvala za pořadatele herečka Moravského divadla a vedoucí Ateliéru MDO Jana Posníková.

Vánoční trhy v Olomouci otevřely. Náměstí zaplnily punče i pecky od Queen

Moravské divadlo návštěvníkům umožní stát se na chvíli divadelním hrdinou a vyzkoušet si různé divadelní profese. Připraveno bude šest stanovišť, zájemci si vyzkoušejí první čtenou zkoušku, dirigování malého divadelního uskupení, režírování herců, zpívání nebo učení se choreografie.

Na všech stanovištích se setkají s umělci Moravského divadla, kteří jim pomohou úkol splnit. Nebude chybět ani fotokoutek a kdo bude chtít, může si vyrobit placku.

Nabitý program připravilo také Divadlo Tramtarie. To od 16 do 19 hodin láká na zábavnou interaktivní stezku divadlem, která nabídne různé aktivity, pohled do běžně nepřístupných míst a osobní setkání s divadelními hrdiny z oblíbených inscenací. Program pobaví děti i dospělé.

„Věřím, že si návštěvníci s námi Noc divadel užijí naplno. Chystáme různé soutěže, hry a výtvarné dílny. Nabízíme příležitost nahlédnout do našeho technického zázemí nebo herecké šatny,” sdělila dramaturgyně Tereza Matějková. Od 20 hodin je na programu nejnovější komedie Horory z manželských ložnic.

Kam o víkendu? Na vánoční trhy s rozsvícením stromu, Tři sestry či Blues Alive

Interaktivní dobrodružnou hru Po stopách národních hrdinů v sobotu od 16 hodin nabídne Divadlo na cucky. Návštěvníci během hry získají indicie potřebné k vyluštění tajenky a získání razítka do soutěžní karty.

„Zároveň se seznámí s hrdiny novodobé české historie a naladí se na večerní derniéru inscenace Opuštěná společnost. Na představení, které začíná v 19 hodin, se nebude vybírat vstupné, do sálu se dostane prvních padesát diváků,“ informoval mluvčí divadla Zdeněk Vévoda.

Kdo bude mít zájem, může si během odpoledne vyzkoušet práci divadelního technika nebo nahlédnout do zákulisí divadla.

„Celý večer uzavře po osmé večerní DJ Nick Robertson se svým hudebním setem,“ poznamenal Zdeněk Vévoda.

V rámci letošního ročníku Noci divadel organizátoři navázali spolupráci s projektem Paměť národa a připravili sbírku ke Dni válečných veteránů. V divadlech bude umístěna kasička, kam lidé mohou přispět libovolnou částkou a odnést si květ vlčího máku.