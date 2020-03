Služba je určena pro osamělé Olomoučany, kteří nemohou o pomoc požádat nikoho z rodiny nebo ze sousedství. Zájem už projevilo několik stovek lidí.

Zajištěním pomoci seniorům s nákupy pověřila obce vláda v rámci nouzového stavu. Město Olomouc se pak dohodlo na spolupráci s Charitou.

„Mají s řešením sociální pomoci bohaté zkušenosti a spolupracují s řadou prověřených dobrovolníků. Město jim zase může nabídnout pomoc se zajištěním této služby,“ řekl při podpisu smlouvy primátor Miroslav Žbánek.

Bezplatné zapůjčení deseti aut

První nákupy začali dobrovolníci po městě rozvážet v pondělí 23. března. Městu se podařilo vyjednat pro tyto účely bezplatné zapůjčení deseti vozidel společnosti Škoda Auto.

„Je to pro nás obrovská pomoc. Kvůli velkému nárůstu zájmu seniorů o nákupy potravin a drogerie bychom to bez pomoci externího partnera těžko zvládali. Pro osamělé seniory, kteří nemají rodinné nebo sousedské zázemí, je to velmi náročné a těžké období, obracejí se na nás ve stovkách případů. Vážím si toho, že si naší práce někdo všímá a nabídl takto užitečnou pomoc,“ ocenil vstřícný přístup automobilky ředitel Charity Olomouc Petr Prinz.

Lidé, kteří chtějí s nákupy a jejich rozvozem pomáhat, se mohou hlásit u koordinátorky Milady Malíškové na email dobrovolnictvi@olomouc.charita.cz nebo na telefonu 734 435 448.

Maximálně dvakrát týdně, rozvoz zdarma

Osamělí olomoučtí senioři starší 70 let mohou bezplatný dovoz nákupů v hodnotě do jednoho tisíce korun využít maximálně dvakrát do týdne.

Potraviny a drogistické zboží jim dobrovolníci dovezou až domů. Předají jim také kopii účtenky a požádají o podpis originálu účtenky.

Senioři pak dostanou fakturu, tu musejí zaplatit do 14 dnů.

Jednou za dva týdny je možné si objednat velký nákup v hodnotě do dvou tisíc korun a hmotnosti do maximálně 15 kilogramů.

Doprava nákupu do domácnosti je zdarma, rozvoz probíhá od pondělí do soboty.

Nákupy je možné objednat na:

nakupy@olomouc.charita.cz

Charita Olomouc – 731 631 967

Magistrát Olomouc – 604 226 834 nebo 604 293 003