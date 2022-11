Prostřednictvím dvojice leteckých snímků, pořízených v různém období, si může návštěvník internetových stránek s aplikací udělat zajímavý obrázek o tom, jak se město v průběhu desítek let změnilo. Nejstarší letecké fotografie Olomouce použité v mapové aplikaci pocházejí z roku 1927.

Aplikace Olomouc z výšky ZDE (UP Olomouc)

„Především historické letecké snímky jsou široké veřejnosti poměrně složitě dostupné a žádná aplikace je pro město Olomouc nezobrazuje v širším časovém období. Rozhodli jsme se proto tuto zajímavou možnost, jak z ptačí perspektivy nahlédnout do historie města, uživatelům internetu nabídnout. Aplikace Olomouc z výšky zahrnuje sérii všech aktuálně známých a dostupných snímků pro oblast Olomouce, a to od nejstaršího plošného snímkování v Československu z roku 1927 až po to nejnovější v roce 2021,“ uvedl autor aplikace Vojtěch Jabůrek.

Mapová aplikace obsahuje bohatou databázi leteckých snímků Olomouce. Vybrané fotografie města lze porovnat díky použité technologii Multiple View, která synchronizuje pohled na vybranou část mapy města pomocí dvou leteckých snímků z různého období.

Návštěvník internetových stránek s aplikací si tak pomocí intuitivního ovládacího prvku výběru vrstev nejprve zvolí dvojici leteckých snímků z různých let, které následně může libovolně přibližovat, oddalovat a posouvat. Aplikace tak umožňuje sledovat, jak se území města postupně rozšiřovalo a jaké změny se na něm odehrály.

„Při porovnání nejstaršího a nejmladšího snímku, které dělí téměř sto let, lze jasně identifikovat například nynější městskou část Neředín jako samostatnou vesnici zcela mimo Olomouc,“ podotkl Vojtěch Jabůrek.

Sestavení webové aplikace předcházela takřka badatelská práce, neboť bylo třeba dohledat, získat a poté fotogrammetricky a geoinformaticky zpracovat letecké snímky z několika různých zdrojů.

Nejstarší letecké snímkování Olomouce pochází z roku 1927 a bylo doposud veřejnosti nepřístupné. Tyto snímky autorům aplikace poskytl Magistrát města Olomouce. Druhé nejstarší snímkování z roku 1954 bylo zpřístupněno Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA).

Většina mapových vrstev (roky 1971, 1974, 1978, 1991, 1994) pochází z archívu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Poslední série leteckých snímků od roku 2000 do 2021 již využívá moderních, veřejně dostupných mapových služeb Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Webová aplikace obsahuje také stručné historické informace o vzniku leteckého snímkování z roku 1927 a o územním plánování v zobrazovaném období. „I když aplikace primárně vznikla pro odborníky na fotogrammetrii a urbanismus, jistě ji ocení i badatelé a amatérští nadšenci se zájmem o historii Olomouce,“ dodal Vojtěch Jabůrek.

Unikátní mapový nástroj, který je dostupný na adrese olomouczvysky.upol.cz, byl vytvořen jako součást bakalářské práce pod vedením Jakuba Miřijovského a Rostislava Nétka.