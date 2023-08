/FOTOGALERIE, VIDEO/ Úchvatné pohledy na dominanty města, historické památky i vzdálenější objekty v okrajových částech města si v letních dnech užívají obyvatelé a návštěvníci hanácké metropole. Mezi nejoblíbenější vyhlídková místa patří například ochoz radniční věže, plošina na věži kostela svatého Mořice i vyhlídka z věže kostela svatého Michala.

Olomouc-vyhlídky z věží na město | Video: Vránová Magda

Radniční věž je s výškou 75 metrů dominantou Horního náměstí. Místní i turisté mohou na ochoz radniční věže během letních prázdnin vystoupat v rámci organizovaných prohlídek, které nabízí olomoucké informační centrum. Vstup na věž je také součástí komentované prohlídky Olomouc v kostce nebo je možné využít přibližně půlhodinovou prohlídku věže s průvodcem.

Během první srpnové středy si výstup na radniční věž užívalo několik desítek lidí turistů. Byla mezi nimi také paní Zdeňka z Olomoucka. „Udělali jsme si výlet s vnoučaty, jsou teď u mě na prázdninách. Pohled na město z výšky je něco zase úplně jiného, moc se nám to líbilo. Ještě pokračujeme na věž kostela svatého Mořice, odkud budou zase trochu jiné výhledy,“ těšila se seniorka.

Vyhlídka na věži sv. Mořice po třech letech otevřela. Takový je z ní rozhled

Věž kostela svatého Mořice, která se po opravě celého kostela pro turisty znovu otevřela v červenci 2021, je od té doby vyhledávaným místem. Pohledy na město z výšky 46 metrů si tam rádi užívají Olomoučané i turisté. Při rekonstrukci věže byl osazen nový panoramatický světlík navazující na ocelové schodiště. Opravou prošly také původní kamenné schody, kterými lidé stoupají na vyhlídku.

Nové je také zabezpečení vyhlídkové plošiny, kde jsou rozmístěny ocelové tyče a nechybí ani bezpečnostní kamery. „Pro sestup z věže dolů si návštěvníci mohou vybrat buď původní schodiště, nebo novou trasu po ocelovém schodišti, kde si mohou prohlédnout výstavu zaměřenou na historii kostela,“ sdělil již dříve probošt František Hanáček.

V chrámu sv. Michala skončila dlouhá rekonstrukce. Podívejte se dovnitř

Spousta turistů si v těchto dnech nenechá ujít ani prohlídku věže a kostela svatého Michala, který patří mezi nejkrásnější v Olomouci. Také tento chrám má za sebou rozsáhlou rekonstrukci. Restaurátoři postupně pracovali na všech kopulích a freskách, obnovu za sebou mají také historické lavice.

„Po dlouhých stodvaceti letech to byla první rozsáhlejší oprava interiérů kostela. Těší nás, že do kostela chodí tolik návštěvníků. Je vidět, že lidé stále vyhledávají památky a dokáží jejich krásu ocenit,“ poznamenal dříve farář Antonín Štefek.

Kde se pokochat pohledy na město:



Radniční věž

- výstupy na ochoz jsou možné v rámci organizovaných prohlídek, které zajišťuje informační centrum

- prohlídky věže jsou zdarma, trvají 30 minut

- do 8. září probíhají denně v 10 hodin, 11.30 hodin, 15.30 hodin a 16.30 hodin

- od 9. září do 30. října probíhají denně v 11 a 15 hodin

- výstup na věž je také součástí komentované prohlídky Olomouc v kostce



Věž kostela svatého Mořice

- otevřena od 9 do 18 hodin

- při deštivém počasí zavřeno

- vstupné je dobrovolné



Věž kostela svatého Michala

- přístupná z křížové chodby

- otevřená od úterý do soboty od 10 do 15 hodin

- vstupné dobrovolné



Tipy na další vyhlídky:

- terasa na střeše přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

- budova RCO

- vyhlídková věž v zoologické zahradě