Uzavírka se dotkne také několika autobusových spojů v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Podrobnosti jsou k dispozici na www.idsok.cz včetně upozornění, že autobusy mohou kvůli objízdným trasám nabírat zpoždění.

Velkomoravská ulice je jedním z nejvytíženějších silničních úseku v celém Olomouckém kraji. Podle posledního sčítání dopravy tam denně projede až 40 tisíc vozidel.

V Olomouci teď rekonstrukce vozovek probíhají na několika místech. Do neděle 25. srpna je uzavřená například Schweitzerova ulice, do soboty 24. srpna je kvůli opravě železničního přejezdu neprůjezdná Divišova ulice, do úterý 27. srpna probíhá oprava vozovek v ulicích Tovární a Vejdovského a do konce srpna je kvůli stavebním úpravám uzavřena křižovatka ulic Hraniční a Čajkovského