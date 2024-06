„Můj nejoblíbenější burger? Rozhodně ten s uzeným oštěpkem. Všechny burgery, které máme v nabídce, nabízíme i ve vegetariánské variantě, kde místo hovězího masa dáváme uzený oštěpek. A já miluji sýry,“ svěřila se Markéta Škůrková, provozní olomoucké restaurace Burger & Beer Brothers. Jako přílohu doporučuje jejich domácí hranolky.

Milovníci masa se ale nemusejí bát. Olomoucký deník se ujistil, že v Burger & Beer Brothers na „masožrouty“ samozřejmě myslí. V restauraci si zákazník může vybrat ze dvou velikostí. Menší gramáž masa má 80, větší 160 gramů.

U Smash burgerů, které podnik nabízí také, jsou velikostní varianty dokonce tři. Kromě masa (či uzeného oštěpku) nabízejí i další jídla.

„Nabízíme quesadilly, kuřecí stripsy v kukuřičné strouhance, tvarůžkový tatarák, který v Olomouci nesmí chybět, a mnoho dalších jídel,“ zmínila provozní.

Burgery tu však hrají prim a ve zdejší kuchyni si s nimi umějí vyhrát. Jedna z novinek, kterou ozvláštňují hamburgery, je takzvaná Cheesy bomb, neboli sýrová bomba.

„To je teplá čedarová omáčka ve formičce posazená na vrchní bulku velkého burgeru. A když ji zvednete, rozlije se po celém burgeru,“ vysvětlila novinku Markéta Škůrková. K této bombě zákazník dostane i speciální jednorázové rukavice, aby se moc nezašpinil.

Neotřelé kombinace a nové chutě přidávají do menu více než dvacetkrát do roka. Jednou za čtrnáct dní vymyslí svůj vlastní speciál, který je nabízejí dva týdny, dokud nepřijdou s dalším. Speciální burgery vždy tématicky ladí k aktuálnímu období či příležitosti.

Například po dobu Tvarůžkového festivalu na nedalekém Horním náměstí v jejich nabídce přibyl nejen burger se smaženými syrečky.

„Měli jsme i tvarůžkovou pizzu, která se skládala z tvarůžkové majonézy, cibule a syrečků, za mě to byla vynikající kombinace. Takže ten, kdo ještě nebyl přesycený tvarůžky z náměstí, ještě mohl přijít k nám na naše speciály,“ vzpomněla Markéta Škůrková.

Majitelé restaurace původně založili podnik v Uherském Hradišti, kde se dnes již nachází rovnou dva, a to ochutnávková pivnice Beer Bar Brothers a restaurace Burger and Bar Brothers.

„Speciály míváme v každé pobočce jiný, ale základ stálého jídelního lístku máme stejný,“ vysvětlila provozní. Burger & Beer Brothers svůj podnik v Olomouci otevřeli 1. července 2022.

A od toho léta se na Hané zaměřují nejen masa v housce, ale i na pivo ve sklenici. Ostatně, mají to tak v názvu. Burger & Beer Brothers spolupracují s pivovarem Buchťák, a lze si tak u nich vybrat až ze sedmi druhů piv.

„Pivovar sídlí v Nemilanech,“ přiblížila provozní restaurace a pokračovala: „Nabízíme různé druhy a příchutě, například pomerančové a višňové, míváme i pivo IPA, APA, což jsou svrchně kvašená piva.“

Spojení dobrého jídla s pivem má potenciál pro větší návštěvy. Na to je podnik připraven svými velkými prostory.

„Jsme schopni pojmout i více rezervací najednou. Máme i velkou televizi, takže kdyby někdo chtěl hromadně sledovat například sportovní utkání, tak to určitě není problém,“ zakončila sýry milující Markéta Škůrková. Provozní podniku, který i „masožroutům“ slibuje pravou sýrovou bombu.

Burger & Beer Brothers

Riegrova 381/22, 779 00 Olomouc 9

Otevírací doba: pondělí až čtvrtek od 11 do 23:00, pátek a sobota od 11 do 24:00, v neděli od 11 do 22:00

Tip deníku: Klasik (hovězí mleté maso z mladého býčka, Irish red cheddar, opečená slanina, glazovaná cibulka, domácí dresink, rajče, ledový salát)

- cena s 80 gramy masa: 169 korun

- cena se 160 gramy masa: 249 korun

Příloha: Hranolky - cena: 60 korun

Web podniku