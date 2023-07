Od pondělí 10. července přibudou v Olomouci nepříjemné uzavírky. Půjde o frekventované komunikace a řidiči by měli počítat s komplikacemi. Kvůli opravám vozovky a autobusových zastávek neprojedou Kyselovskou ulicí v Nemilanech a třídou Svornosti. Omezení platí i pro autobusy MHD.

Až do neděle 3. září probíhá v ulici Legionářská oprava komunikace a autobusové zastávky. Úsek od Studentské po Sokolskou je uzavřen a řidiči musejí po objízdné trase, 9. července 2023 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Od pátku 7. července do začátku září je neprůjezdná část Legionářské.

Do Nemilan se bude jezdit z centra města přes Dolní Novosadskou. Kyselovskou od pondělí neprojedou ani autobusy MHD. Místní se dostanou s výjimkou aktuálně opravovaných úseků vozovky. Práce potrvají do 23. srpna.

Opravy se budou týkat asi 1130 metrů dlouhého úseku, který začíná od křižovatky s ulicí Pod Kostelem a končí za křižovatkou s ulicí Hakenova. Po celé délce se nejprve odfrézuje obrusná vrstva, aby bylo možné položit nový povrch. „Součástí opravy komunikace bude i předlažba dvou zpomalovacích prahů včetně jedné zvýšené křižovatky a také oprava dvou autobusových zastávek, kde opravíme nástupní hrany a lokálně předláždíme autobusové zálivy,“ informoval vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje magistrátu Marek Černý.

Holická na rok a půl zavřela. Ve špičce kolona v Rolsberské i na Nové Sady

Stavební práce budou rozděleny do tří částí a po celou dobu budou probíhat za úplné uzavírky celé Kyselovské ulice. Pro rezidenty bude prostřednictvím dopravního značení vjezd umožněn s výjimkou doby realizace jednotlivých částí.

Nejprve zavře úsek od křižovatky s ulicí Pod Kostelem s ukončením před zvýšenou křižovatkou s ulicí U Zahrádek, následovat bude část po kapličku a jako poslední úsek od kapličky za odbočení do ulice Hakenovy.

Třídou Svornosti neprojedete až do září

V pondělí uzavře plánovaná rekonstrukce vozovky a autobusových zastávek také velkou část třídy Svornosti. Frekventovanou spojnicí z jednoho z největších olomouckých sídlišť do centra neprojedou řidiči do 3. září. Během uzavírky musejí po objížďce i autobusy MHD.

Rekonstrukcí projdou obě autobusové zastávky a zhruba tři sta metrů vozovky mezi ulicemi Foerstrova a Dvořákova. „Stavební firma, která zvítězila ve výběrovém řízení, opravy provede za 11,7 milionu korun. To je o 1,8 milionu levněji, než kolik předpokládal projekt,“ informovala mluvčí magistrátu Jana Doleželová.

Šlechtitelů na tři měsíce zavře stavba, MHD pojede jinak

Firma obnoví asfaltový kryt vozovky a betonové obrubníky. Zatímco do křižovatky s Foerstrovou ulicí stavební práce nezasáhnou, v místě křížení třídy Svornosti a Dvořákovy ulice bude křižovatka stavebně upravena jako zvýšená plocha s krytem z žulové kostky.

„To přispěje k bezpečnějšímu provozu, stejně jako nové zapuštění autobusových zastávek v obou směrech do zálivů, díky kterému už nebudou stojící autobusy překážet řidičům v rozhledu,“ vysvětloval Marek Černý.

Od pátku 7. července je část Legionářské ulice mezi křižovatkami s ulicemi Studentská a Sokolská uzavřena pro automobilovou dopravu. Práce zde potrvají do 3. září. Autobusům je průjezd umožněn. Zastávka je posunuta zhruba o 80 metrů blíže k poliklinice SPEA.

V Hejčíně prodloužili zónu 30. Přibudou přechody a zpomalovací práh

Řidiči by ještě pár týdnů měli počítat i s úplnou uzavírkou v ulicích Kmochova a Na Vozovce u Billy, kde probíhá rekonstrukce vozovky, přilehlých chodníkových ploch a úprava přechodu.

Do poloviny srpna je kvůli opravám uzavřena Jeremenkova ulice a až do prosince příštího roku neprojedou řidiči Holickou, kde Správa železnic staví nadjezd nad železničním koridorem. Do srpna je uzavřená ulice Šlechtitelů. Od 17. července do 30. července pak bude platit úplná uzavírka v části ulice Komenského, kde bude firma opravovat povrch vozovky.

ZMĚNY MHD BĚHEM UZAVÍREK:



Uzavírka Svornosti – omezení linek č. 16 a 27

Po dobu uzavírky budou autobusové linky č. 16 a 27 vedeny po objízdné trase dle výlukových jízdních řádů. Autobusová linka č. 16 bude vedena mezi zastávkami Náměstí Hrdinů a Kmochova v obou směrech po objízdné trase ulicemi tř. Svobody – Palackého – Litovelská - tř. Míru – Foerstrova – tř. Svornosti – Kmochova. Zastávky Svornosti nebudou v obou směrech obsluhovány, nahrazeny budou zastávkami Foerstrova. Autobusová linka č. 27 bude vedena v úseku Palackého – Pražská v obou směrech po objízdné trase ulicemi Litovelská a tř. Míru. Zastávky Svornosti a Foerstrova nebudou obsluhovány. Na objízdné trase bude linka v obou směrech obsluhovat zastávky U Zlaté koule.



Uzavírka Kyselovská - omezení linky č. 17

Autobusová linka č. 17 bude provozována dle výlukových jízdních řádů a vedena bude po dobu opravy komunikace v ulici Kyselovská pouze v úseku Farmak – Slavonín, křižovatka. Autobusová linka č. X17 - obsluha Nemilan - bude zajištěna okružní linkou s označením X17, která bude vedena ze zastávky Nemilany a budou obsluhovány zastávky: Nemilany (nástup a vyčkávání na původní výstupní zastávce) – Zikova – U Kapličky – Jižní – Nemilany (výstup na původní nástupní zastávce). Zastávky Kyselovská a Slavonín, Cihelna v obou směrech nebudou obsluhovány.



Zdroj: DPMO