Dočasně uzavřená pro chodce i motoristy je v těchto dnech Univerzitní ulice v centru Olomouce. Důvodem uzavírky je oprava střechy depozitáře Vlastivědného muzea Olomouc a instalace lešení.

Univerzitní ulice v centru Olomouce je teď uzavřená pro chodce i motoristy. | Video: Vránová Magda

Přípravné práce na budově depozitáře v Univerzitní ulici v centru Olomouce začaly v tomto týdnu stavbou lešení. Opravovat se bude střecha historické budovy. Krytina a krovy už jsou ve špatném stavu.

Univerzitní ulicí teď neprojdou chodci a neprojedou automobily. Omezení pro pěší má trvat několik dnů.

„Do tohoto pátku tam bude instalováno lešení a mělo by to být zpřístupněno pro pěší. Údržba objektu je plánována do konce července. Do té doby bude provoz v ulici Univerzitní pravděpodobně omezen," řekl ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Jakub Ráliš.

Oprava střechy depozitáře byla naplánována už delší dobu. Loni v lednu odpadl kus římsy na ulici, nikdo se naštěstí nezranil. Římsy na celé budově pak prověřili statici.

Trest za podvod ve Vlastivědném muzeu: exředitel a bývalý radní dostali podmínku