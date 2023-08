Na místě, kde v minulosti stála největší olomoucká diskotéka Dance Hall Envelopa, už v těchto dnech dostává svoji podobu unikátní univerzitní centrum, ve kterém se budou setkávat věda a výzkum s komerční sférou.

„V areálu, který se začlení do stávajícího univerzitního kampusu, vznikne Centrum inovací a transferu UP. V něm a v návaznosti na něj by měly vznikat inovativní firmy jak s technologickým, tak znalostním zaměřením. Půjde především o firmy v oborech zahrnujících optiku, zdravotnictví, nové materiály, ale také pedagogiku, filozofii, právo, IT či kreativní průmysl,“ přiblížil mluvčí UP Egon Havrlant.

Na Envelopě po slavné diskotéce roste špičkové centrum. Upoutá i fasádou

Firmy, které budou mít sídlo v této unikátní budově, využijí podle mluvčího potenciál spolupráce s UP a tím mohou lépe akcelerovat svůj byznys. „V budově se počítá se zasídlením nových firem vznikajících při UP. Naleznou zde příjemný coworking, kde budou moci navázat spolupráci či si rovnou pronajmout kancelář nebo laboratoř pro svou práci,“ sdělil mluvčí.