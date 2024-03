Pokud by se s ním nakonec dohodlo, mohl by být objekt v budoucnu využíván pro prodej lokálních produktů a nechybělo by v něm zázemí pro gastro.

Nabídku na odkup nevyužívané budovy olomoucké tržnice radní řešili na úterním zasedání. Současný vlastník objektu Pavel Široký jim ji předložil na konci ledna. „Dal jsem městu Olomouc nabídku a čekám, jak se k tomu radní vyjádří,“ řekl tehdy bez dalších podrobností Pavel Široký.

Radní se v úterý shodli na tom, že o možnosti odkoupení památkově chráněné budovy budou s majitelem jednat.

„S vlastníkem objektu teď zahájíme jednání, abychom zjistili konkrétní podmínky případné koupě budovy tržnice,“ potvrdil náměstek primátora Tomáš Pejpek.

Pokud by se město s vlastníkem na prodeji léta nevyužívané budovy domluvilo a získalo ji do svého majetku, byla by tržnice v budoucnu využívaná podobně, jako je to nyní běžné v evropských městech, která podobné nemovitosti provozují.