/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na hranici životnosti je tramvajová trať z Hodolan do Pavloviček v Olomouci. Město i dopravní podnik doporučuje celkovou modernizaci, stát má okolo 274 milionů korun. Až tři čtvrtiny nákladů by pak mohly pokrýt dotace z Evropské unie.

Tramvajová trať z Hodolan směrem na Bělidla už je na hranici provozovatelnosti. Město a DPMO doporučují celkovou modernizaci. | Video: Vránová Magda

Tramvajová trať do Pavloviček je už v tak špatném technickém stavu, že se její životnost odhaduje jen na pět let. S touto zprávou byli na úterním zasedání seznámeni olomoučtí radní.

Na stole teď je několik variant, mimo jiné celková modernizace hodolanské trati za použití dotace z Operačního programu Doprava. Dalšími možnostmi jsou oprava tramvajového svršku, lokální opravy nebo úplné uzavření trati.

Dopravní podnik preferuje modernizaci s opravou tramvajového svršku, spodku a novými zastávkami. „Zástupci odboru investic i odboru dotačních projektů s návrhem dopravního podniku souhlasí,“ sdělila náměstkyně primátora Miroslava Ferancová, která má v kompetenci odbor dopravy.

Prvním krokem ke zlepšení technického stavu tramvajové tratě má být studie modernizace nezbytných dalších zásahů, které vyvolá. Například stavební úpravy nástupních ostrůvků.

„Musíme si ujasnit, kam a kdy se chceme posunout,“ apeloval na vytvoření studie primátor Miroslav Žbánek.

Připomněl, že samotná komunikace patří státu, nikoliv městu, stejně jako most přes řeku Bystřici, a že bude nutné jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Příprava bude podle primátora složitá, protože se jedná o důležitou dopravní tepnu, jejíž uzavření zkomplikuje provoz. „Přitom nemůžeme čekat na dobu, než vznikne souběžná rychlostní tangenta na Šternberk. Životnost trati je zároveň odhadnuta jen na pět let,“ řekl primátor.

Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) proto musí počítat i s variantou, že by tramvaj při rekonstrukci měla konečnou u autobusového nádraží.

Tramvajová trať vede ulicemi Hodolanská, Divišova, Pavlovická, U Podjezdu a Edisonova. Kompletní modernizace by měla, podle předběžných odhadů, přijít na 274 milionů korun s tím, že až tři čtvrtiny nákladů by mohla pokrýt evropská dotace.

Pokud by se opravoval jen svršek, který by stav vyřešil jen v horizontu let, muselo by město ze svého rozpočtu vynaložit 194 milionů.

Aby se město mohlo o dotaci ucházet, musí modernizaci projekčně připravit a realizovat do konce roku 2028. Nebo riskovat odsunutí do doby, až budou známé dotační podmínky z nového programového období fondů Evropské unie po roce 2027.