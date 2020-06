Letošní turistická sezona bude podle náměstkyně primátora Markéty Záleské specifická, ponese se ve znamení restartu cestovního ruchu.

„Právě na to jsme se zaměřili. Chceme zúročit vše, co Olomouc nabízí a není toho rozhodně málo. Do větších měst budou turisté letos mířit spíše na jednodenní výlety. Novou kampaní, novinkami a bonusy je však hodláme oslovit natolik, aby měli důvod zdržet se déle,“ vysvětlila náměstkyně pro cestovní ruch, kulturu a sport.

Speciální bonus město připravilo pro turisty, kteří se v Olomouci ubytují na více než jednu noc, ti obdrží kartu Olomouc region Card zdarma. Velmi zajímavé jsou také tematicky zaměřené pobytové a cenově zvýhodněné balíčky. Turistická karta s volnými vstupy do více než 90 turistických zajímavostí a slevami na dalších 80 míst na Olomoucku je už jejich součástí.

„Ten, kdo má kartu, jezdí městskou hromadnou dopravou zdarma,“ informovala Markéta Záleská.

Olomouc region Card je možné koupit pro dospělé i děti, platnost je 48 hodin nebo pět dnů.

Olomoucká Sixtinská kaple

Kdo vyrazí za poznáváním města a jeho památek, může si vybírat z nových prohlídkových okruhů zaměřených na historii a olomoucké osobnosti. Uskuteční se například prohlídky unikátního Freskového sálu v Základní škole Komenium.

„Ten můžeme hrdě propagovat jako olomouckou Sixtinskou kapli. Probíhat budou také prohlídky Vily Primavesi. Zcela nově si lidé od července mohou vyjít s průvodcem do městských parků a za historií architektonicky zajímavých olomouckých vil,“ představila nové prohlídkové okruhy vedoucí informačního centra Jitka Lučanová.

Turistickým lákadlem budou také nové sluneční hodiny, které se na radniční budovu vrátily po obnově fasády.

Pohoda u Trojice

Příjemnou letní atmosféru v centru města nabídnou večery s multižánrovým programem, zapojí se do něj místní spolky a umělci. Na Horním náměstí budou akce probíhat v rámci festivalu Pohoda u Trojice.

„Ve vlastní režii se nám podařilo připravit festival komornějšího rázu, který bude centrum oživovat od 10. července do 29. srpna, vždy v pátek a v sobotu. Připravujeme také street art připomínající významné osobnosti svázané s Olomoucí,“ dodala náměstkyně Markéta Záleská.

Sepětí města s květinami bude po celou letní sezonu v návštěvnících města evokovat květinová výzdoba památek v historickém centru.

Pestrobarevné letničky a okrasné trávy vytvářející barokní dekor již zdobí sloup Nejsvětější Trojice, počítá se také s květinovou výzdobou olomouckých kašen.

Rodiny s dětmi se mohou těšit na spuštění nové geolokační hry s názvem Skryté příběhy. Pokračovat budou oblíbené prohlídky města s kočičkou Olou po Olomouci.

„V nabídce pro malé turisty samozřejmě nechybí ani mobilní aplikace, jako Zachraň olomouckou pevnost, Olomoucký stroj času, Olomouc Jana Sarkandra a 3D hra Olomouc Labyrinth,“ vyjmenovala vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Karin Vykydalová.

Velké i malé turisty bude po městě každý čtvrtek vozit oblíbený vláček, užijí si rovněž plavby Ololodí nebo jízdu na Ološlapu. Dospělí si mohou objednat prohlídku pivovaru v Chomoutově nebo exkurzi do palírny v Těšeticích.

Olomouc – to musíte…!

Na aktivity pořádané pro turisty v nové sezoně má upozornit nová kampaň se sloganem Olomouc – to musíte…!

„Prostřednictvím sociálních sítí, tištěných médií, billboardů i bigboardů budeme propagovat Olomouc napříč celou republikou,“ poznamenala náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Město také začátkem července spustí nový web o tom, co všechno je možné v Olomouci vidět, zažít a navštívit.

Pro turisty jsou připraveny nové propagační materiály o slunečních hodinách, církevních památkách, sloupu Nejsvětější Trojice, objektech někdejší olomoucké pevnosti a cyklotrase Arcibiskupské putování, která vede z Olomouce do Kroměříže.