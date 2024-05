Přístupová část náměstíčka k bazilice se nelíbí ani místním obyvatelům. „Kolem krámků to má být průchozí. Není. Růžovou cukrárnu někdo koupil, snad se zvedne. Celkově je to ale špatné. Ale co s tím chcete dělat?“ hodnotil senior, jenž obývá přestavěný bývalý krámek a spoluvlastní prostranství před „bódkami“ v minulosti přistavěnými ke zdi chrámu.

„Není to tu vůbec pěkné. Obchůdky zavřené, část zchátralá. Je to velká škoda,“ rozhlíží se kolem návštěvnice z Kroměřížska.

Radnice by chtěla zanedbanou lokalitu zvelebit. Je to však problém. Opět naráží na majetkové vztahy. „Již v minulosti byla zpracovaná studie obnovy Sadového náměstí, ale vzhledem ke složitým majetkovým vztahům nedošlo k dohodě nad navrhovaným řešením,“ připomněl náměstek primátora Tomáš Pejpek. „Pokud nedojde k dohodě, není možné realizovat nějaké úpravy,“ dodal.

Že to nebude jednoduché, ukazuje problém s vrakem auta, které dva roky stojí na Sadovém náměstí. Ještě před pár dny hyzdilo prostranství pod kaštany přímo u vstupu k bazilice. Nově má stanoviště u unikátního sousoší sv. Jana Nepomuckého, kde kolem něj na lavičkách odpočívají lidé bez domova.

„Řešení odstranění tohoto vraku zaměstnává odbor dopravy a územního rozvoje a odbor životního prostředí opakovaně už od roku 2022,“ potvrdila mluvčí magistrátu Jana Doleželová.

Na Kopečku už mají první propuštěné vězně. Ministerstvo přezkoumá registraci

Město Olomouc je pouze jedním z vlastníků pozemku, na kterém vrak stojí. „Což bohužel řešení výrazně komplikuje. Kompetentní odbory i Městská policie Olomouc, která se záležitostí také aktuálně zabývá, činí maximum možného – co dovoluje legislativa,“ dodala mluvčí.

Městská policie řešila vrak na Sadovém náměstí poprvé v srpnu 2022. „Při samotné kontrole vozidla značky Škoda Felicia se zjistilo, že má již propadlou platnost technické kontroly a vykazuje tak znaky vozidla nezpůsobilého provozu na pozemních komunikacích. Tímto zde vzniklo podezření ze spáchání přestupku,“ popisoval její mluvčí Petr Čunderle s tím, že případ strážníci předali magistrátu. Naposledy strážníci toto auto řešili v polovině dubna.

„Městská policie není oprávněna takové vozidlo z pozemní komunikace odstranit, k tomu je oprávněn vlastník pozemní komunikace,“ zdůraznil.

Zkultivovat prostranství na opačné, severní straně areálu baziliky se již chystá církev, a to v části, kde vlastní pozemky. Jedná se například o plochu, kde parkují auta.

„Chceme, aby tam vznikla taková piazzetta, která bude mít současně praktickou úlohu: když přijedou lidé na bohoslužbu nebo různé obřady, budou zde moci na hodinu auto odstavit,“ přiblížil svatokopecký farář Adrián Pavel Zemek.

VIDEO: V polích pod Svatým Kopečkem vzniká stání pro karavany

V současné době probíhá příprava dokumentace pro stavební povolení.

„Moc bychom si přáli, aby i na druhé straně baziliky, kde nemáme žádné pozemky, se podařilo dovést to k nějakému rozumnému cíli. Je to opravdu potřeba. Toto místo, kam chodí tisíce lidí, a tento krásný skvost (bazilika) si to zaslouží,“ dodal kněz.

Podle náměstka primátora by obnova Sadového náměstí mohla probíhat postupně po etapách. „Prostor by se mohl případně rozčlenit a úpravy by se mohly provádět po etapách. K vyřešení té nejzanedbanější části na přístupu je ovšem nutná dohoda vlastníků,“ dodal Tomáš Pejpek.