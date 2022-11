Husí pečínka v Olomouci? Běžně čtyři stovky za porci, zájem je i tak velký

Co by to bylo za Martina bez husí pečínky. Tradiční svatomartinské menu po roce nabízejí desítky podniků v Olomouci a okolí, kde si ovšem hosté za lahůdku připlatí kvůli vysoké inflaci a zdražování energií.

Svatomartinská husa. Ilustrační foto | Foto: Deník/Grzegorz Klatka