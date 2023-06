Několik zbrusu nových spěšných spojů na nové elektrické trati z Olomouce přes Šternberk a Uničov do Šumperka i menší úpravy v časech odjezdů či zastávkách na trati přes Moravský Beroun či Přerov. Od neděle 11. června začne na dráze platit upravený jízdní řád, podívejte se, jaké nachystal změny na regionálních tratích v Olomouckém kraji.

Souprava RegioPanter Českých drah. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jiří Kopáč

K výrazným změnám v jízdním řádu dochází od této neděle na nedávno zmodernizované a elektrifikované trati Olomouc – Šternberk- Uničov- Šumperk.

Kromě upravených časů odjezdů a příjezdů i zastávek oproti stávajícímu jízdnímu řádu, tam od 11. června 2023 bude nově jezdit i několik úplně nových "rychlospojů" – ty budou zastavovat jen v některých stanicích. Většina z nich ale bude v provozu pouze v pracovní dny a mnohé i jen mimo letní prázdniny.

NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD Olomouc - Uničov - Šumperk (od 11. 6.2023, web ČD)

V novém jízdním řádu tak mimo jiné přibyl spěšný vlak s odjezdem z Olomouce v 5:28 do Bohuňovic, další pak v 6:02 z Olomouce přes Šternberk do Újezdu u Uničova, v 6:10 do Uničova či v 7:37 do Uničova, který dorazí bez zastavení z Olomouce do Šternberka za 8 minut.

Obdobně odpoledne vyjedou z Olomouce až do Šumperka nové spěšné vlaky ve 14:02, 15:02, 16:02 a 17:02 a 18:02. Do Šumperka tyto spoje dorazí za 50 minut.

V opačném směru je zase zaveden nový „rychlospoj“ například ze Šumperka do Olomouce ve 4:31, v 5:07 (Šternberk 5:48), v 6:07 (Šternberk 6:48) či v 6:43. Novinkou je také mimo jiné spěšný nedělní vlak 21:38 z Uničova (Šternberk 21:49).

Výluka Olomouc - Uničov v pondělí 12. června



12. června od 8:10 do 12:50 proběhne denní výluka na trati č. 290 v úseku Olomouc hl.n. – Uničov. Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Náhradní autobusová doprava je organizována dle výlukového jízdního řádu. Přeprava jízdních kol není v autobusech náhradní dopravy zajištěna. Výlukový jízdní řád ZDE

Třívozové pantery se zpožděním

Oproti původnímu plánu však kvůli zpoždění v dodávce nejmodernějších třívozových jednotek RegioPanter s kapacitou téměř 240 cestujících bude na trati zatím jezdit dál šest dvouvozových panterů spolu s klasickými soupravami s elektrickými lokomotivami.

„Tyto budou postupně nahrazovány nejnovějšími třívozovými jednotkami RegioPanter, první mají dorazit do konce letošního června, kompletně by pak měly pokrýt provoz na této trati do konce tohoto roku,“ sdělil Deníku mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Z Olomouce do Šumperka jezdí už jen moderní RegioPantery. Zatím dvouvozové

Nové spoje na Bílý kámen

Na trati mezi Olomoucí a Moravským Berounem bude u tří spojů posunut odjezd, u dvou jsou drobné změny ve stanicích, kde vlak zastaví.

Novinkou jsou dva spěšné vlaky, které budou vypraveny v sobotu 17. června 2023 kvůli cykloturistické akci Bílý kámen na Libavé – z Olomouce bude odjíždět v 8:35, v opačném směru pojede s odjezdem v 10:38 z Moravského Berouna.

Jízdní řád Olomouc - Moravský Beroun - Opava-východ od 11.6.2023, web ČD

Bílý kámen v květnu nebude, termín odsunuli kvůli výcviku na Libavé

Na trati mezi Olomoucí a Přerovem se změny od 11. června dotknou u regionálních spojů pár vlaků jedoucích v noci. Některé budou odjíždět později.

K několika úpravám dochází také u spojů na trati Přerov – Vyškov.

Jízdní řád od 11.6. 2023 Olomouc - Přerov | Přerov - Vyškov