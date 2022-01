Místo RegioPanterů dál jen motoráky. Na co čeká "rychlotrať" Olomouc - Uničov?

Elektrizace trati z Uničova do Šumperka pokračuje podle plánu. Zahrnuje dvě investiční akce, které mají být podle Správy železnic po stavební stránce dokončené v závěru letošního roku. Do té doby budou cestující vozit motoráky, a to i mezi Olomoucí a Uničovem, kde je již v podstatě hotovo.

Souprava ČD RegioPanter v Olomouci. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

První spoj v elektrické trakci chtějí České dráhy (ČD) nasadit letos v létě. Moderní elektrická jednotka řady 640 RegioPanter bude vozit cestující pouze na patnáctikilometrovém úseku z Olomouce do Šternberka. Další RegioPantery nasadí ČD až po dokončení celé modernizace trati. Cestující se tak začnou pravidelně vozit moderní elektrické soupravy až v 2023. První RegioPanter do Šternberka vyjede příští rok, ve vesnicích nezastaví „Na stavbě Libina–Uničov jsou nyní práce zaměřeny nejvíce na úsek Uničov–Troubelice, kde probíhala úprava železničního spodku i svršku a práce na zabezpečovacích zařízeních. K 16. prosinci zde skončila výluka a mezi Uničov a Troubelice se opět mohly vrátit vlaky. V úseku probíhá příprava na stavbu trakčních stožárů a pracuje se na technologických budovách,“ informoval mluvčí Správy železnici Dušan Gavenda. Celkové investiční náklady této stavby jsou 1,9 miliardy korun. Na stavbě Šumperk–Libina se nyní pracuje na technologických budovách v Novém Malíně a Hrabišíně. „Probíhají také práce na základech trakčních stožárů a samotná stavba trakčních stožárů,“ popisoval dění na staveništi. Celkové investiční náklady stavby tohoto úseku činí 1,6 miliardy korun. Modernizovaná "rychlotrať" Olomouc - Uničov má nový dispečink První v Česku Součástí modernizace regionální železnice vedené pod číslem 290 je zvýšení úrovně zabezpečení přejezdů a také instalace stacionární části evropského zabezpečovače ETCS. „V Česku půjde o vůbec první trať s výhradním provozem pod dohledem systému ETCS. Následovat bude od 1. ledna 2025 výhradní provoz s ETCS na 1. a 2. koridoru a v úseku Přerov-Česká Třebová,“ poukázal již dříve Dušan Gavenda. Traťový úsek Olomouc-Uničov je navíc první regionální železnicí v České republice, kde Správa železnic zavede dosud maximální možnou rychlost na českých kolejích - 160 kilometrů za hodinu. Doposud se zde mohlo jezdit nejvíce devadesátkou. Cestování zrychlenými vlaky, jeden pár za hodinu po Olomouci zastaví až ve Šternberku, výrazně tak cestujícím zkrátí jízdu mezi Olomoucí a Uničovem. Problém s D55 u Krčmaně? Chybí návaznost u staveb v areálu Agry Provoz s pantery až 2023 Zatím ovšem za miliardy korun modernizovanou železniční infrastrukturu na Olomoucku brázdí jen motoráky. ČD vysvětlily, že plánují nasadit nová vozidla v elektrické trakci na trati Olomouc - Uničov - Šumperk až poté, co bude modernizovaná a elektrizovaná celá trať, tedy Olomouc – Šumperk. „Rekonstrukce je rozdělena do několika etap a nové vlaky vyjedou, až bude ukončená celá modernizace, zároveň zde bude zahájen na jako první trati v České republice výhradní provoz pod dohledem ETCS,“ zdůraznila mluvčí ČD Vanda Rajnochová. Většina vlaků je také vedena v trase Olomouc - Šumperk, proto je podle ČD před nasazením nových elektrických souprav nutné dokončit celou modernizaci tratě. „Nové elektrické jednotky RegioPanter tak vyjedou na trať v průběhu roku 2023,“ uvedla mluvčí. Nicméně první spoj v elektrické trakci nasadí dopravce o letošních hlavních školních prázdninách. „S ohledem na postupné otvírání zmodernizovaných úseků bude spoj veden pouze na patnáctikilometrovém úseku z Olomouce do Šternberka. Poprvé se tak budou moci obyvatelé olomouckého regionu svézt v tomto úseku moderní elektrickou jednotkou řady 640 RegioPanter. Půjde tak o předzvěst budoucího reálného provozu na celé této trati,“ informovala Vanda Rajnochová. Vlak s odjezdem z Olomouce hl.n. v 18:00 a v opačném směru ze Šternberka v 18:20 pojede pouze podle mluvčí v pátek a v sobotu, přičemž na své trati nebude nikde nezastavovat. Z Olomouce posviští tyto nové vlaky. Kraj má smlouvu na 27 špičkových panterů Kraj vloni v lednu podepsal s ČD desetiletou smlouvu na zajištění regionální železniční dopravy v souboru Elektrická síť – střed a nová infrastruktura – Olomouc – Uničov – Šumperk. Platit začne právě od roku 2023. Kontrakt počítá s postupným nasazením téměř tří desítek nejmodernějších elektrických jednotek RegioPanter s kapacitou až 240 míst.

