Na soustředění a závody však děti nejely a klubové soupravy nedostaly. Část rodičů už podala trestní oznámení na policii.

Na redakci Olomouckého deníku se v těchto dnech obrátil jeden z příbuzných malého karatisty. Chlapec do Akademie karate Olomouc nastoupil v únoru 2020, kdy ještě spolek sídlil v historickém domě na Dolním náměstí číslo 56/32.

„Měli tam krásné a prostorné zázemí, zpočátku to fungovalo. Problémy nastaly v roce 2022. Najednou se tréninky rušily, rozpisy se různě měnily a přesouvaly. Na avizované závody do Makedonie děti nakonec neodjely, stejně tak nejely ani na ´náhradní´ závody do Itálie. Pak vedení spolku zrušilo také soustředění a slíbených klubových souprav se malí karatisté bohužel také nedočkali,“ vzpomněl na téměř dva roky staré události příbuzný, který si přál zůstat v anonymitě.

Po těchto zkušenostech se někteří rodiče rozhodli, že členství ve spolku ukončí. Zálohy na zahraniční závody, soustředění i sportovní oblečení však měli zaplacené, a tak požádali vedení spolku o vrácení peněz.

„V našem případě se jednalo o sedm tisíc korun, dodnes nám je ani po mnoha upomínkách nikdo nevrátil. Na peníze čekají také další rodiče, některým spolek dluží deset i patnáct tisíc korun. Podali jsme, stejně jako další poškození, trestní oznámení a čekáme, jak to dopadne,“ popsal Olomoučan.