Písková socha svaté Pavlíny, patronky města Olomouce, zdobí už více než dva měsíce Horní náměstí v Olomouci. V těchto dnech prochází drobnými úpravami.

Sochař Václav Lemon odstraňuje drobná mechanická poškození sochy patronky Olomouce - svaté Pavlíny. | Video: Vránová Magda

Navzdory vydatným dešťům je čtyřmetrová socha svaté Pavlíny stále ve velmi dobrém stavu. Jen na několika místech došlo k mechanickému poškození vrchní vrstvy penetrace.

„Pravděpodobně je to od dětí, které zkoušely její odolnost. Při deštích by se mohl písek, který nechrání souvislá vrstva penetrace, vymývat, proto otevřená místa vyspravím. Předpokládám, že socha pak bez problémů vydrží do podzimu, pak už se začnou stavět stánky na adventní trhy,“ popsal sochař Václav Lemon.

Písková patronka Olomouce odolává vydatným dešťům. Sochaři ji zkontrolují

Písková socha patronky Olomouce zdobí centrum města od začátku června, kdy ji dokončili umělci Václav Lemon a Marian Maršálek. „Svatá Pavlína dává pít vodu z lampy, která byla přivezena s jejími ostatky z Říma, Olomoučanům stiženým morovou epidemií. Mnozí, kteří se napili, se uzdravili,“ popsal tehdy skicu budoucí pískové sochy Václav Lemon.

Marian Maršálek pracoval na druhé straně sochy, kde vytvořil připomínku třístého výročí Mariánského sloupu z Dolního náměstí. Loni v létě zdobila Horní náměstí v Olomouci písková socha císařovny Marie Terezie.

Loni zdobila Horní náměstí v Olomouci císařovna Marie Terezie: