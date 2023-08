Písková patronka Olomouce odolává vydatným dešťům. Sochaři ji zkontrolují

Písková socha svaté Pavlíny na olomouckém Horním náměstí neohroženě odolává vydatným dešťům. Tvůrci originálního díla si věří a zkázu vodou nepředpokládají. Jenže srážky trvají dlouho, a to už může přinést určité riziko. Proto chystají revizi a případné opravy. Patronka města by podle sochařů mohla dělat radost kolemjdoucím až do podzimu.

