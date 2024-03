Redakce Olomouckého deníku se vydala v době oběda do několika restaurací ve městě a zaměřila se na klasiku všech klasik české gastronomie - smažený sýr. Podívejte se do našeho výběru TOP5 smažáků v Olomouci a zjistěte, z jakého sýra se pochoutka připravuje, s čím jej podávají a kolik za něj zaplatíte.

Smažený sýr s hranolky a tatarkou patří mezi českou klasiku. Podívejte se, kam na něj zajít v Olomouci. | Video: Vránová Magda

Ať už s hranolky nebo vařeným bramborem. Na talíři s velkou porcí tatarky nebo v housce jako hamburger, smažený sýr má dlouhé zástupy příznivců. Je natolik oblíbený, že jej lze najít v poledních menu lidových podniků, ale i na lístcích luxusních restaurací. Občas také platí, že v nabídce restaurací je sýr v trojobalu jediným bezmasým jídlem.

Redakce Deníku se utvrdila v tom, že Hanáci na smažák stále nedají dopustit. Přehled cen a nabídky v navštívených olomouckých podnicích najdete na konci článku.



Čistit fritézy

Několik desítek porcí smaženého sýra si každý týden objednají zákazníci hostince Na Hřišti v olomoucké městské části Slavonín. V trojobalu tam připravují eidam, ementál, goudu i nivu.

„U hostů je nejoblíbenější eidam, nejméně jde na odbyt niva. Smažák je u nás občas využívaný jako takzvaný ´náhradní plán´, tedy jídlo, které podáváme v době mezi půl druhou a druhou hodinou v případě, že už jsou vyprodaná všechna jídla z poledního menu a nechceme, aby host od nás odešel hladový,“ uvedla provozní Petra Kalábová.

Sama si smažák také občas ráda dá, někdy jej tam pro hosty připravují s plátkem šunky, brambory obvykle zdobí čerstvou pažitkou nebo petrželovou natí.

„Důležité je pravidelně čistit fritézy, u nás si na to potrpíme, všechno děláme poctivě. Na talíři ke smažáku podáváme domácí zelný salát s čerstvou zeleninou a domácí tatarku. Smažený sýr je na poledním menu minimálně jednou týdně, děláme i smažené sýrové duo a to je také velmi oblíbené,“ dodala Petra Kalábová.

S bramborovou kaší i s rýží

Hospoda U Anči v olomoucké městské části Hejčín má smažený sýr v nabídce poledního menu také poměrně často.

„Je to oblíbené jídlo, je vždycky jako první prodané. Kromě eidamu nabízíme také hermelín nebo nivu. Smažák mám moc rád a rád si jej dává také můj táta, když jsme spolu někde v restauraci, tak si jej vždycky dáme,“ řekl provozovatel Jakub Stránský.

Poměrně zajímavá je v tomto podniku příloha, kterou si hosté ke smaženému sýru s oblibou objednávají.

„Připravujeme jej samozřejmě s vařeným bramborem nebo hranolky. Občas si jej někdo objedná s bramborovou kaší a dokonce i s rýží. Když to tak má host rád, vyhovíme mu a těší nás, že od nás odchází spokojený,“ popsal Jakub Stránský.

Změna po masovém víkendu

V restauraci Pod Limpou na Dolním náměstí nabízejí smažený eidam nejčastěji s vařeným bramborem a domácí tatarkou.

„Máme jej v nabídce nejméně jednou až dvakrát týdně, střídáme smažený sýr a tvarůžky. Je to jedno z nejprodávanějších jídel u nás. Na smažáku si také čas od času pochutnám,“ sdělil provozovatel Tomáš Růžička.

Smažený sýr je pravidelně v nabídce rovněž v pivnici U Tygra na Varšavském náměstí.

„Vždycky v pondělí nabízíme eidam, camembert, ale také uzený sýr nebo nivu. Lidé si jej rádi dají jako změnu po víkendu, kdy si dopřáli maso. Sýr podáváme smažený v trojobalu, s vařeným bramborem a tatarkou. Někteří hosté si k němu objednají hranolky. Já jej mám nejradši s bramborem a tatarkou,“ řekl provozovatel David Macek.

Smažený sýr nechybí ani v nabídce vyhlášeného olomouckého podniku Long Story Short, který kombinací tradičních surovin a moderních trendů nedávno exceloval i v televizním souboji špičkových českých restaurací.

„Nejméně jednou do měsíce jej zařadíme do poledního menu. Tentokrát je to smažená gouda, grilované brambory a majonéza se sterilovanou okurkou a kapary. U nás je to velmi oblíbené jídlo,“ řekl kuchař Karel Doležal.

Long Story Short Adresa: Koželužská 31

Druh sýra: gouda

Gramáž: 150 gramů

Příloha: grilované brambory grenaille

Cena: 195 korun (v ceně je tatarka, mrkev, okurky, smažené kapary, polévka je za doplatek 80 korun) Smažená gouda podávaná v podniku Long Story ShortZdroj: Deník/Magda Vránová

Hostinec Na Hřišti

Adresa: Jižní 30

Druh sýra: gouda

Gramáž: 150 gramů

Příloha: vařený brambor

Cena: 152 korun (v ceně je domácí tatarka a zelný salátek, polévka k polednímu menu je za doplatek 15 korun)

Smažená gouda podávaná v hostinci Na Hřišti ve SlavoníněZdroj: Deník/Magda Vránová

Restaurace U Anči Adresa: Na Trati 59

Druh sýra: eidam

Gramáž: 100 gramů

Příloha: vařený brambor

Cena: 130 korun (v ceně je tatarka a zeleninová obloha, polévka k polednímu menu je za doplatek 35 korun) Smažený sýr podávaný v hospodě U AnčiZdroj: Deník/Magda Vránová

Restaurant Pod Limpou

Adresa: Dolní náměstí 43

Druh sýra: eidam

Gramáž: 125 gramů

Příloha: vařený brambor

Cena: 165 korun (v ceně je domácí tatarka a polévka zeleninový krém s krutony)

Smažený sýr podávaný v restaurantu Pod Limpou na Dolním náměstíZdroj: Deník/Magda Vránová

Pivnice u Tygra Adresa: Varšavské náměstí 8

Druh sýra: smažené sýrové duo (eidam a hermelín)

Gramáž: 60 gramů eidam a 60 gramů hermelín

Cena: 150 korun (v ceně je také tatarka a hovězí vývar s nudlemi) Sýrové duo podávané v pivnici U Tygra na Varšavském náměstíZdroj: Deník/Magda Vránová