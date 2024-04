/VIDEO, FOTOGALERIE/ Rozsáhlý restaurátorský zásah čeká barokní perlu Olomouce zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO - monumentální Sloup Nejsvětější Trojice. S náročnou opravou dominanty začne tým pod vedením akademického sochaře a restaurátora Reného Tikala 8. dubna.

Sloup Nejsvětější Trojice obepne lešení. Obnovu barokní perly Olomouce svěřilo město odbornému týmu uznávaného akademického sochaře a restaurátora Reného Tikala. | Video: Tauberová Daniela

Olomoucký magnet pro turisty z celého světa bude obepínat lešení až 990 dní. Oprava sloupu vyjde na 30 milionů korun, přičemž 85 procent pokryje dotace.

Sloup Nejsvětější Tojice prošel velkou opravou naposledy v roce 2001. Z posledních monitorovacích zpráv však znovu vyvstala nutnost kompletního restaurátorského zásahu u kamenných i kovových prvků.

„Veřejná zakázka na restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice byla jedna z nejsložitějších,“ zmínil investiční náměstek primátora Miloslav Tichý.

Sloup Nejsvětější Trojice je památkou UNESCO Sloup Nejsvětější Trojice je dílem Václava Rendera a jeho pokračovatelů. Na sochařské výzdobě se podíleli Filip Sattler a Ondřej Zahner. Barokní sloup postavili v letech 1716 až 1754. Václav Render se dožil dokončení pouze prvního patra Čestného sloupu Nejsvětější Trojice, před smrtí v roce 1733 svůj majetek odkázal na dokončení tohoto unikátu. Jako císařský privilegovaný architekt a městský kameník stál za celou řadou realizací, z nichž dodnes historické centrum Olomouce těží svou krásu a jedinečnost. Žil v domě v ulici 8. května číslo 7, pohřben je v kostele svatého Mořice.

Do hodnotící komise přizvalo město odborníky z Národního památkového ústavu a odboru památkové péče krajského úřadu. „Nehodnotila se jen cena, ale také zkušenosti restaurátora,“ uvedl.

Náročnou obnovu památky svěřilo město týmu akademického sochaře a restaurátora Reného Tikala. Na lešení stráví s přestávkami téměř tři stavební sezony. „Trojice je unikátní památkou, těším se na ni a vážím si toho, že se mohu podílet na prodloužení její životnosti pro další generace,“ komentuje projekt obnovy akademický sochař René Tikal.

Restaurátorských zásahů bude podle uznávaného odborníka celá řada. Jaké, to bude moci upřesnit poté, co památku detailně prozkoumá z lešení. To se začne stavět v příštím týdnu a kompletně celou památku obepne zhruba do 3 týdnů.

„Následně budeme provádět monitoring památky. Začneme mapovat stav, který se nedal zjistit pomocí dronů anebo z plošin. To, co se dozvíme, bude sloužit pro zpracování takzvaného druhotného restaurátorského záměru,“ vysvětloval Tikal nutné zkoumání památky, jež bude předcházet samotné obnově.

K dispozici má zatím průzkum a návrhy odborných prací restaurátora Petra Glásera z roku 2021. „Provedeme srovnání zjištění a stanovíme přesné postupy restaurování. Ty budou konzultovány s památkáři, technology, chemiky i s investorem,“ popisoval René Tikal.

Podle již zpracovaného posudku vykazuje kamenná výzdoba památky poškozený povrch, místy trhliny či dožilé tmely z minulých restaurátorských zásahů. Nedostatky odborníci našli také u soch světlonošů v nižší vrstvě sloupu.

„Není vyloučené, že objevíme nové skutečnosti, které bude nutné řešit specificky. Typickým problémem je například zvolení způsobu a míry čištění. Musíme provést řadu doplňujících průzkumů na obsah vodorozpustných solí v kameni, petrografický průzkum a průzkum na stratigrafii,“ přiblížil.

Jeho technologické postupy budou poté zahrnovat vhodný způsob čištění, injektáže, konsolidaci, doplňování, spárování, nahrazování nevhodných doplňků z přírodního kamene, retuše, obnovu kovových prvků a zlacení. Odborný restaurátorský tým podle Tikala čítá 10 restaurátorů.

Sloup bude po očistě zřejmě o něco světlejší. „Já bych určitě chtěl, aby sloup byl světlejší. Ale to prokáží až zkoušky, které provedeme. Vyjadřovat se k tomu bude kromě restaurátorského týmu odborná komise složená z odborníků z památkové péče, technologů, chemiků,“ popisoval.

Lešení obepne celou Trojici a krýt ho bude síťovina bílé barvy. Nebude použita plachta s vyobrazením památky, což by vzhledem k tvaru sloupu bylo obtížně technicky řešitelné. „Také z důvodu světla, aby bylo přirozené,“ vystětlil restaurátor.

Sloup Nejsvětější Trojice zapsaný od roku 2000 na seznamu UNESCO je magnetem pro turisty z celého světa. Cestovatelé z Asie, u nichž je památka UNESCO nejvíce žádaná, se ale zatím do Olomouce vracejí pomalu. Klientela není na počtech, které město zaznamenávalo před pandemií covidu.

„Oprava je nevyhnutelná a musíme s tím počítat. Sezonu bude v příštím týdnu otevírat Tvarůžkový festival, tam už počítáme i se zakrytím a ohrazením. Připravujeme s oddělením marketingu na hrazení informace o sloupu, máme 3D sloupu, videa umístěna na webových stránkách,“ poukázala vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu olomouckého magistrátu Karin Vykydalová.

Na oplocení kolem staveniště nebo v jeho blízkosti by tak po dobu oprav měly být umístěny fotografie a informace spojené s dominantou.

Virtuálně lze tuto jedinečnou památku prohlédnout již nyní na adrese sloup.olomouc.eu.