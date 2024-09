Hudebníci MFO v pondělí ráno vítali olomoucké zastupitele dechovkou, cimbálovkou a drobným občerstvením. Nesouhlasí s převedením orchestru do struktur Moravského divadla Olomouc. | Video: Tauberová Daniela

Podle prvotních odhadů radnice přinese fúze úspory ve výši 11 milionů korun, aniž by v rámci restrukturalizace došlo k propouštění. Vedení města ujistilo, že k 1. lednu se nic takového nechystá.

Zřizovací listina nové kulturní instituce, která vznikne k 1. lednu 2025 a ponese název Moravské divadlo a Moravská filharmonie, garantuje zachování obou orchestrů i všech tří souborů divadla. Hlavním úkolem je nyní podle vedení města stabilizovat neuspokojivou finanční situaci organizací.

„Ekonomická soběstačnost obou organizací se v posledních letech pohybovala mezi 11 a 15 procenty, zbytek nákladů muselo být dotováno zřizovatelem nebo jinými dotacemi. Přitom zhruba tři čtvrtiny veškerých příjmů jdou v současné době na mzdové náklady a příspěvek města už nedokáže pokrýt ani tento výdaj,“ sdělil náměstek primátora pro oblast kultury a školství Viktor Tichák.

Zvýšení hospodárnosti, soběstačnosti a efektivity vynaložených financí bylo důvodem, proč se město po dlouhých debatách rozhodlo sloučit dvě instituce v jednu. Na stole už jsou první odhady úspor.

„Už v tuto chvíli, při přípravě rozpočtu na příští rok, počítáme s tím, že by se díky společnému fungování obou organizací mohlo ušetřit bezmála 11 milionů korun, s nimiž instituce hospodařily v letošním roce v rámci prodlouženého čerpání příspěvku,“ informoval náměstek.

Rozpočet by měl přinést nejen úspory, ale také prostředky na rozvoj.

„Navrhujeme zvýšit investiční fond organizace o osm milionů korun, což by mělo vést především k dalšímu rozvoji,“ uvedl Tichák.

Další finanční podporu poskytne ministerstvo kultury.

„S ním se nám podařilo v uplynulých týdnech finálně dojednat, že v roce 2025 bude možno čerpat dotace v rámci programu podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů tak jako v roce letošním, tedy dvěma oddělenými žádostmi, což bude v tuto chvíli finančně výhodnější,“ doplnil náměstek Tichák.

Šéf spojené kulturní instituce se již hledá. Výběrové řízení běží do 20. září.

„Komise, která bude z došlých přihlášek vybírat nejvhodnějšího kandidáta, bude sestavena z odborníků z oblasti divadla (ředitel Národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil), symfonické hudby (ředitel České filharmonie David Mareček) a řízení olomouckých příspěvkových organizací (ředitelka Knihovny města Olomouce Lenka Prucková). Strategie rozvoje kultury města Olomouce bude v komisi zastoupena její hlavní autorkou Olgou Škochovou. Tato čtyři jména pak doplní tři političtí nominanti, dva za koalici a jeden za opozici. Přítomna bude i zástupkyně divadelních odborových organizací,“ informovala mluvčí magistrátu Jana Doleželová.

Současně se projednává organizační struktura instituce. Finální podoba, která bude realizována postupně v průběhu příštích let, bude již na novém vedení.

„Mohu ujistit, že k 1. lednu 2025 nedojde k žádnému propouštění spojenému s restrukturalizací. Všechny tyto informace poskytujeme především proto, že odborové organizace Moravské filharmonie Olomouc veškeré kroky, které jsme podnikli, bojkotují, a to bez ohledu na to, zda je to pro zaměstnance výhodné, či nikoli. Tím dle mého názoru neplní svou základní funkci – chránit zájmy zaměstnanců,“ prohlásil Viktor Tichák.

Sloučení příspěvkových organizací Moravská filharmonie a Moravské divadlo v červnu odsouhlasilo zastupitelstvo. Proti na jednání vystoupili zástupci umělců, veřejnosti nebo senátoři. Opozice kritizovala nepřipravenost fúze a varovala před hazardem s budoucností kultury v Olomouci. Nesouhlas vyjádřili lidé v petici, která má přes 5600 podpisů.

Zástupci opozice se na zastupitelstvu pozastavovali nad tím, jak koalice tlačí slučování přes odpor části odborné veřejnosti, respektovaných osobností, opozice, zaměstnanců a odborů filharmonie i posluchačů.

„Fakticky to znamená, že po 79 letech zrušíme samostatnou filharmonii. To je z mého pohledu hazard s budoucností kultury a ohrožení existence tradičních kulturních institucí v našem městě,“ uvedl Jan Holpuch z opoziční koalice Spolu.

Nesouhlas se sloučením kulturních institucí v Olomouci vyjádřila řada významných osobností, například houslový virtuos Václav Hudeček, filmová dokumentaristka Olga Sommerová, filmař Václav Marhoul nebo hudební skladatel Ondřej Soukup.