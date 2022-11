Olomouc otevřela novou sbírku pro Ukrajinu. Co je nejvíc potřeba?

Humanitární sbírku na pomoc obyvatelům válkou zkoušené Ukrajiny organizuje město Olomouc. Kvůli cílenému likvidování energetické infrastruktury Ruskem je na Ukrajině ohroženo fungování nemocnic. Bez tepla a elektřiny se ocitá stále více domácností, lidem se nedostává ani základních životních potřeb.

Sbírka pro Ukrajinu v Olomouci: darované vybavení a materiál přijímají v hasičské zbrojnici ve Chválkovicích v pracovních dnech od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin až do pátku 9. prosince 2022. | Foto: Město Olomouc