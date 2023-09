Cirkus, kosmická loď, graffiti, obří loutky, osmdesátimetrová vyhlídka a spousta dalších atrakcí a zajímavostí přilákaly davy návštěvníků do Smetanových sadů, kde se v sobotu 2. září po celý den konala rodinná megaslavnost při příležitosti desátých narozenin Galerie Šantovka.

Rodinná megaparty ve Smetanových sadech nadchla. Narozky Šantovky přišly oslavit davy lidí.

„Čekám, až na mě přijde řada. Manželka do té výšky nechtěla, tak šly s mladší dcerou malovat,“ usmíval se pan Lubomír z Olomouce, jenž se zařadil do fronty na adrenalinový výlet do výšky 80 metrů. Zástup zájemců o pohled z ptačí perspektivy v tu chvíli měřil odhadem 50 metrů.

Vyhlídková plošina patřila k největším tahákům sportovní zóny. Různě zaměřených zón rozmístili organizátoři po Smetanových sadech celou řadu.

Vesmírná loď s astronautem

Na návštěvníky čekaly moderní technologie, model vesmírné lodi a „skutečný“ astronaut, se kterým se hlavně děti nadšeně fotily. Ti nejstatečnější si na chvíli mohli vyzkoušet pobyt v simulátoru stavu beztíže.

V obležení byla po celý den Art zóna s graffiti workshopy, kreativními koutky a malbou velkoformátového muralu. Do té se u vstupu do hlavní aleje pustil streetartový francouzský tvůrce Vincent Chignier. „Je to nádhera, vydržela bych se na něj dívat dlouho, ale vnoučata už chtějí do cirkusu a na skákací hrad,“ obdivovala sympatická seniorka pestrobarevnou malbu na asfaltu.

Pořadatelé oslav mysleli i na nejmenší Olomoučany, pro které bylo v parku několik zón s nafukovacími hrady, trampolínami nebo naučnou stezkou.

Plno bylo i před pódiem, kde se střídali tanečníci, kouzelníci a muzikanti. Představila se i stále populárnější olomoucká Natálie Tichánková s kapelou.

V podvečer se oslavy přesunuly na plochu před obchodní galerii, kde 19 hodin vypukla DJ party, jejímž zlatým hřebem bude vystoupení jednoho z nejlepších evropských dýdžejů Alle Farbena.