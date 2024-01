Olomoucký krajský soud v březnu 2022 potvrdil platnost územního rozhodnutí pro výstavbu Šantovka Tower, když projednával žalobu ombudsmana vůči územnímu rozhodnutí pro stavbu výškové budovy v sousedství olomoucké památkové rezervace.

Žalobu ombudsmanovi odmítl, což zdůvodnil tím, že žalobce nebyl schopen přinést dostatek argumentů a zdůvodnit závažný veřejný zájem pro svoje tvrzení.

Podle ombudsmana by výšková stavba ohrozila největší městskou památkovou rezervaci v zemi. Město podle něj navíc může být ve věci podjaté vzhledem k tomu, že v minulosti s investorem stavby uzavřelo smlouvu o spolupráci, a ten by mohl požadovat náhradu škody, pokud by se miliardová investice nakonec nezrealizovala.

Magistrát podle ombudsmana neměl o umístění budovy vůbec rozhodovat, ale rozhodnutí měl přenechat nadřízenému orgánu. Radnice uzavřela smlouvu v roce 2010.

Radnice v roce 2010 uzavřela s investorem smlouvu o spolupráci.

Podle ochránce práv neměl magistrát o umístění budovy vůbec rozhodovat, ale rozhodnutí měl přenechat nadřízenému orgánu.

„Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je dobrá zpráva. Od začátku jsme v souvislosti s umístěním výškové budovy upozorňovali na současné porušení hned několika veřejných zájmů,“ reagoval na středeční verdikt ombudsman Stanislav Křeček.

Stavba vysoká 74 metrů získala územní rozhodnutí v roce 2019. Developer zatím nemohl požádat o stavební povolení.

S umístěním „mrakodrapu“ nesouhlasí památkáři a někteří odborníci. Stavba rozděluje obyvatele města.