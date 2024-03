V soudním sporu o stavbu výškové budovy Šantovka Tower v Olomouci padlo ve středu 20. března další rozhodnutí. Krajský soud v Olomouci znovu zamítl žalobu ombudsmana Stanislava Křečka proti vydanému územnímu rozhodnutí pro stavbu.

Místo pro Šantovka Tower | Video: Deník/Daniela Tauberová

Olomoucký krajský soud vydal stejný verdikt už v roce 2022, nyní jej potvrdil. Veřejný ochránce práv se ale s prvním rozsudkem neztotožnil a podal dovolání k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně (NSS).

Ten s rozhodnutím Krajského soudu v Olomouci nesouhlasil a věc vrátil k přezkoumání. Nyní tak padlo nové rozhodnutí, stejné jako před dvěma lety.

Spor o výškovou budovu Šantovka Tower se vrací ke krajskému soudu

Jako první o tom informoval server idnes.cz. „Soud dospěl k závěru, že veřejný ochránce práv neprokázal, že by na podání žaloby existoval závažný veřejný zájem, jak mu ukládají paragrafy soudní řádu správního,“ sdělila serveru soudkyně Krajského soudu v Olomouci Barbora Berková.

Podle ombudsmana by výšková stavba ohrozila největší městskou památkovou rezervaci v zemi. Město podle něj navíc může být ve věci podjaté vzhledem k tomu, že v minulosti s investorem stavby uzavřelo smlouvu o spolupráci, a ten by mohl požadovat náhradu škody, pokud by se miliardová investice nakonec nezrealizovala.

Šantovka Tower míří k Nejvyššímu správnímu soudu. Ombudsman chce stavbě zabránit

Stavba má být vysoká 74 metrů, územní rozhodnutí, které je podmínkou pro vydání stavebního povolení, získala v roce 2019. Šantovka Tower má vyrůst ve Wittgensteinově ulici v těsném sousedství Galerie Šantovka. S projektem přišel olomoucký podnikatel Richard Morávek.

S umístěním „mrakodrapu“ nesouhlasí památkáři a někteří odborníci. Stavba rozděluje obyvatele města.