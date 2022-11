Organizátoři tradiční akce propojili cosplay s blížícím se Halloweenem. Návštěvníci si užívali přehlídku oživlých fiktivních postav z televizních filmů a seriálů, komiksových časopisů nebo počítačových her, malování na obličej a po setmění také lampionový průvod. No a samozřejmě nesměly chybět fotky - kde nestačily fotokoutky, pomohla selfíčka! Kdopak by se nechtěl vyfotit se členy Avengers, mocným Zaklínačem, ulítlou Harley Quinn nebo legendární Xenou…