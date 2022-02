„Naposledy Sandra v Česku vystoupila před třemi lety. Další plánované koncerty byly buď vlivem kovidové pandemie zrušeny nebo odloženy na další roky. Olomoucká show bude jediná, na které letos Sandra u nás zazpívá,“ uvedl ředitel pořádajícího Divadla na Šantovce Petr Hlávka.

Lidé se mohou těšit na velkolepou až tříhodinovou párty, na níž zazní největší hity 80. a 90. let - jako Everlasting Love, Hiroshima, In the Heat of the Night nebo Maria Magdalena.

Na unikátním dvojkoncertu pod širým nebem zazpívá i český hitmaker Michal David s kapelou Kvatro.

„Michal David je fenoménem české hudební scény. Je na ní už přes 42 let a stále oslovuje tisíce fanoušků a fanynek. Věříme, že jeho show bude nezapomenutelná,“ doplnil Petr Hlávka

Už nyní je v předprodeji omezený počet vstupenek za zvýhodněnou cenu 849 korun.

Pevnůstka s Olympicem a Lucií

O dva dny později, 21. května, potěší fanoušky Olympic, který ovládne olomouckou Korunní pevnůstku. Původní členové legendární kapely patří mezi zakladatele české rockové hudby, debutové album Želva je považováno za jedno z přelomových alb českého bigbeatu. Je na co se těšit.

Své místo má v areálu Korunní pevnůstky Beerfest Olomouc. I ten už zná termín letošního ročníku třídenní akce pro vyznavače pěnivého moku a kvalitní muziky. Uskuteční se 26. až 28. května.

V červnu, přesně 18. června, na stejném místě zaburácí Traktor v rámci svého největšího turné v historii kapely. Ta slibuje nejen songy z nového alba a osvědčené hity, ale i poctivou a zároveň velkolepou rockovou show.

Na pevnůstce ji v následujícím týdnu, 23. června, vystřídá jedna z nejoblíbenějších českých kapel – Lucie a její Letní rock tour 2022 pod názvem „Chci zas…“

Naplno Fest Olomouc 2022

Opět Korunní pevnůstka, tentokrát ve festivalovém podání, nabídne 9. července Naplno Fest Olomouc 2022.

Hlavní hvězdou bude Ewa Farna, která má letos nejvíce nominací na hudební ceny Anděl - získala hned čtyři. Hvězda české i polské hudební scény již brzy přivede ne svět svého druhého potomka.

Počátkem letních prázdnin, 2. července, se bude zpívat, tančit a stanovat s kapelou Kryštof v amfiteátru v Náměšti na Hané, kde se uskuteční Kryštof kemp.

Termíny už mají i největší hudební festivaly v Litovli a Šternberku. Z loňska odložené Hanácké Benátky, jejichž největšími hvězdami jsou Monkey Business či Marta Jandová, proběhnou 11. června.

Legendární Šternberský kopec odstartuje v areálu sportovní haly Ecce Homo ve 14:00 dne 23. července. Přijedou Traktor, Pokáč či Xindl X.

V srpnu konečně zaplní louku nedaleko hradu Bouzov festival Hrady.cz, který vloni nabídl jen „odlehčenou verzi“ bez zastávky na Bouzově.

Letos 26. a 27. srpna drazí v plné síle se špičkami české hudební scény kapelami Chinaski, Mig 21, Divokej Bill, Mirai. Chybět nebude populární písničkář Tomáš Klus.

Kabát na zimáku

Nový termín má také olomoucká zastávka očekávaného a kvůli pandemií odkládaného halového turné kapely Kabát. Zimní stadion opět rozburácí v sobotu 19. listopadu.

„Kabát Turné 2020, 2021, se nedalo odjet. Takže podzim 2022. Jaro jsme zavrhli, protože nevěříme vládním opatřením, je tam play off extraligy a zároveň se pořadatelé dalších akcí zoufale snaží na jaro přeložit své již několikrát zrušené koncerty. V našem případě je to nerealizovatelné, protože překládáme 21 koncertů. Musíme to odjet v kuse bez velkých pauz,“ vzkázala kapela fanouškům.

Létofest zrušen

Olomouc naopak v srpnu přijde o Létofest, který měl v nabídce takové hvězdy jako No Name, Leoše Mareše, Báru Polákovou, Michala Hrůzu či kapelu Čechomor.

„Je nám to líto, ale po dvouleté pauze a v této nejisté době jsme museli udělat fatální rozhodnutí. Ročník 2022 neproběhne, proběhnout nemůže. Důvodů je více, ale ten hlavní je doba covidová a její důsledky pro naši branži,“ vysvětlili organizátoři festivalu.