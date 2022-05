Našla. Prodejce na akci přemístěnou z parku dorazil. Stejně tak Chlebárna Hranice, prodejce koření či čerstvých ryb rozšířili nabídku tradičního sobotního trhu. Řadu prodejců ale podle organizátorů odradilo počasí.

„Byli bychom rádi, aby prodejců na Selských trzích bylo co nejvíce, ale projevil se vliv počasí, předpověď do poslední chvíle nebyla nejpříznivější, a je sezona těchto trhů, takže prodejci si mohou vybírat,“ reagoval mluvčí Výstaviště Flora Michal Poláček. „Prodejci byli zvyklí jezdit do parku a je to poprvé, co trhy jsou v tomto prostoru. Je to akce, která zde teprve vyroste,“ dodal.

Z olomoucké tržnice už mizí stánky, po vyklizení areál převezme Flora

Tržiště převzalo Výstaviště Flora počátkem února poté, co se městu nepodařilo najít nového nájemce. Pozemky u historické budovy tržnice patří městu a do konce ledna je měla v pronájmu společnost Tržnice Hopa olomouckého developera Richarda Morávka, která zde skončila. Výběrové řízení na nového strategického partnera vloni skončilo neúspěšně. Plochu měl dostat na 20 let a proinvestovat miliony korun.

„Městská tržnice i pod správou Výstaviště Flora Olomouc funguje dále. Podařilo se zachovat a rozvíjet tradici trhů, na kterou jsou Olomoučané zvyklí, a díky akci Selské trhy, kterou sem Výstaviště Flora přeneslo, se nabídka pro návštěvníky městské tržnice ještě obohatila,“ sdělil mluvčí Výstaviště Flora.

Proměna tržnice

Městská firma ponechala na ploše staré betonové stoly. Odstranila ty, které stály podél budovy tržnice, kde nebyly vhodně umístěny.

Na místě prozatím zůstaly unimobuňky, zázemí pro správce a toalety, jež jsou v majetku města. „Časem budou obměněny, počítáme s ‚antivandal‘ toaletami. Není to malá investice a zatím nevíme, kdy přesně budou k dispozici,“ vysvětlovala již dříve ředitelka Výstaviště Flora Eva Fuglíčková.

Motoristům je nadále k dispozici parkoviště vedle tržiště, kde mohou řidiči nechat auto za stejných podmínek jako v zóně placeného parkování v centru města, tedy v sobotu, kdy je zelný trh, bezplatně.

Na Floře měly premiéru Selské trhy, takto to vypadalo

Výhledově by se tržnice měla podle vedení města stát nejen místem, kam Olomoučané chodí nakupovat výpěstky od místních pěstitelů, ale také alternativním prostorem pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí města. Letos na podzim by zde lidé mohli najít kromě již tradičního vyhlídkového kola třeba také veřejné kluziště.

Na správu a údržbu tržiště Výstavištěm Flora vyčlenilo město do konce roku 2022 celkem 1,7 milionu korun. Náklady na další úpravy prostoru a dlouhodobější plány se budou podle radnice vyjasňovat postupně, pravděpodobně v průběhu podzimu, až i vedení Výstaviště Flora získá lepší obrázek o tom, co vše bude s rozvojem tržiště souviset.