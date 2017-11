Olomouc postaví nové hřiště pro děti, další tři vylepší. Podívejte se kde

Nové dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let vyroste příští rok v Ječmínkově ulici v Olomouci-Holice.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Kopáč

Další tři chce město opravit.

„Rekonstrukce se dočkají hřiště v Neředíně, na Lazcích a v městské části Olomouc-západ. Celkem investice nepřesáhne dva miliony korun,“ řekla mluvčí města Radka Štědrá.

Od roku 2009 prošlo v Olomouci opravou celkem 47 dětských hřišť a sportovišť.



Do rekonstrukcí dětských hřišť investuje město každoročně zhruba 1,5 až 2 miliony korun.

„Stejně tomu bylo i letos. Obnovy hracích ploch se dočkaly děti v ulicích Kosmonautů, Ručilova a Zikova,“ řekl náměstek primátora Filip Žáček.

Příští rok se promění hřiště na Jílové, Synkově a Na Vozovce – Foerstrově.

Rekonstrukce dětských hřišť

ulice Na Vozovce - Foerstrova (Olomouc-západ) - hřiště pro děti od 6 do 12 let, předpokládané náklady 400 tisíc korun

ulice Jílová (Neředín) - hřiště pro děti od 6 do 12 let, předpokládané náklady 620 tisíc korun

ulice Synkova (Lazce) - hřiště pro děti od 3 do 6 let, předpokládané náklady 500 tisíc korun



Výstavba nového hřiště

ulice Ječmínkova (Holice) - hřiště pro děti od 3 do 12 let, předpokládané náklady 520 tisíc korun