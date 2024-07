V Olomouci zabojovalo vedení města zejména o zachování pošt na Horním náměstí a v Holici. Zejména úřadovna v paláci v centru byla občany hojně využívaná a měla bezbariérový přístup.

Radnice nějakou dobu jednala s vedením státního podniku o možném převodu nemovitosti s tím, že město by s úřadovnou pomohlo. Dne 30. června 2023 nakonec byla olomoucká filiálka č. 8 v provozu naposledy.

„Od té doby chodím na poštu do Šantovky. Jednou, někdy dvakrát týdně. Velké fronty nejsou. Dokonce bych řekla, že věci vyřídím rychleji než dříve. Skoro pokaždé jsou otevřené všechny přepážky,“ hodnotila po roce od uzavření části olomouckých pošt paní Milena z Hodolan.

Podobné zkušenost má pan Jindřich, který žije v centru. I on chodí nejčastěji na poštu v Šantovce.

„Někdy jdu na řadu rovnou, jindy, v době důchodů nebo kolem poledne, si musím počkat. Maximálně dvacet minut, to se dá přežít. Na poštu chodím jednou dvakrát do měsíce. V Šantovce mají na poště do devíti do večera, což je fajn,“ sdělil Olomouckému deníku dvaasedmdesátiletý muž.

Problémy byly zpočátku na poště v Jeremenkově ulici. Ty se podařilo vyřešit prodloužením provozní doby ve dnech, kdy filiálka otvírala až v 10:00.



Nahrává se anketa ...

„Upravili to a hned byly menší fronty. Fakt je, že kolem poledne a hlavně v době důchodů čekám dvacet i více minut. Dnes jsem byla hotová hned,“ svěřila se paní Gizela ve středu 19. června před 16. hodinou. K poštovní přepážce musí služebně denně. Soukromě chodit přestala a využívá konkurenci a internet.