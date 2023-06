/VIDEO, FOTOGALERIE/ Před poštou na Horním náměstí v Olomouci postávalo v pátek 30. června ráno několik lidí. Přišli zaplatiti SIPO nebo poslat pohlednici. Pobočka v 8:00 otevřela naposledy. Jen na jednu hodinu. Navzdory petici občanů a nesouhlasu radnice zůstala pošta Olomouc 8 na seznamu filiálek odsouzených k likvidaci.

„Jdu poslat pohled. Přijel jsem z lázní a teď jsem se na dveřích dočetl, že pošta končí. Proč? Chodí sem hodně lidí. Ty fronty tady, když ráno otevřou,“ kroutil hlavou osmdesátiletý Josef Lukas.

Na to, až pošta v pátek 30. června v 8:00 naposledy otevře, si počkal venku na ranním sluníčku přes 20 minut. „Nespěchám nikam. Přišel jsem dřív. Ale na Mariánskou nechci, ani do Šantovky. Mám to tady rád. Kam si budu chodit pro důchod? Musím se zorientovat,“ přemýšlel nahlas.

Mezi posledními klienty pošty Olomouc 8 byl i pan Jiří. „Běžím zaplatit SIPO, poslední den. Chodím sem pravidelně. Je mi líto, že tady pošta končí. Asi budu chodit k nádraží,“ mizel v útrobách paláce na Horním náměstí.

Během dvou minut po otevření bylo u přepážek v přízemí paláce plno. „Chodila jsem sem každý měsíc asi sedmnáct let. Je mi to moc líto. Přišla jsem se tak nějak rozloučit. Příště už musím do Šantovky,“ svěřila se paní Ivana.

Někteří klienti zároveň vyjadřovali podporu zaměstnankyním pobočky. „Držte se. Co naděláme, že,“ odcházela od přepážky zhruba šedesátnice.

Seznam zrušených pošt

na Olomoucku



OLOMOUC

Náves Svobody 41 – Holice

Kyselovská 74 – Slavonín

Raisova 8 – Nemilany

Pavlovická 38 – Pavlovičky

Litovelská 1 – Nová Ulice

Hněvotínská 1 – u FN Olomouc

Horní náměstí 27



LITOVEL

Chudobín

Unčovice



ŠTERNBERK

Bojovníků za svobodu 7



UNIČOV

Střelice

Zdroj: Česká pošta

Pracovnice pošty nechtěly situaci komentovat. Na otázku, jak poslední minuty v úřadovně prožívají, pokrčily rameny. „Pošta tady je snad sto let,“ usmála se hořce jedna z úřednic.

V Olomouci skončilo v pátek dopoledne sedm ze čtrnácti poštovních poboček. Proč je na seznamu rušených filiálek právě pošta na Horním náměstí, vysvětluje Česká pošta několika důvody. Jedním z nich je blízká vzdálenost dalších poboček – v tomto případě zejména pošty v Galerii Šantovka v Polské ulici.

„Redukce poboček byla stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle různých kritérií, ta jsou tři hlavní - legislativní, ekonomický a prozákaznický. V případě pošty Olomouc 8 je důležitým kritériem ekonomická rentabilita provozu a blízká vzdálenost dalších poboček,“ vysvětlil již dříve důvody mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

O budovu na Horním náměstí má zájem město. Pokud by objekt získalo, přemístilo by do něj dopravně správní agendy z Vejdovského. V omezené míře by pak na svoje náklady provozovalo poštovní službu. Bezplatně však státní podnik nepřevede tuto lukrativní nemovitost.

Nepotřebný majetek bude prodán. Na nemovitosti nejprve bude vypracován znalecký posudek akreditovaným znalcem. Určí i cenu, za kterou bude objekt nabízen.

„Následně vedení České pošty, případně její dozorčí rada schválí záměr prodeje. U určeného majetku je pak nutné schválení vyjmutí právě z určeného majetku státu Ministerstvem vnitra,“ popisoval mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Záměr prodeje bude zveřejněn na portálu veřejné správy po dobu 30 dnů, kdy se mohou přihlásit oprávněné subjekty s žádostí o převod tohoto majetku. „Česká pošta v tomto případě převede majetek za cenu obvyklou podle znaleckého posudku. Mezi okruh oprávněných subjektů nepatří obce, patří sem státní složky, organizace a státní podniky,“ vysvětlil Vitík.

Pokud o nemovitost neprojeví nikdo zájem, bude prodána v e-aukci. „Objekt získá zájemce s nejvyšší nabídkou. Česká pošta musí postupovat s péčí řádného hospodáře a majetek prodávat za maximální možnou cenu,“ uvedl mluvčí.

Samostatnou formou přímého prodeje je pak podle Vitíka prodej nemovitosti, kdy se kupující zaváže poskytovat služby pošty Partner. „V tomto případě je prodej uskutečněn za cenu podle znaleckého posudku a nemovitost je zatížena věcným břemenem v rozsahu nutném pro zajištění poštovních služeb pro případ výpovědi smlouvy o provozování pošty Partner,“ vysvětloval mluvčí.