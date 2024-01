/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na Poděbradech u Olomouce se na ledem sevřeném jezeru prohánějí odvážlivci na bruslích. V sobotu dopoledne jich byly desítky. Podle výsledku pátečního měření provozovateli tamního bistra dosahovala tloušťka ledové vrstvy přibližně sedmi centimetrů. Bezpečná síla ledu je však minimálně deset a led má namodralou barvu.

Na Poděbradech se v sobotu bruslilo. Jezera sice pokrývá souvislá vrstva ledu, podle pátečního měření provozovateli bistra ale nemá bezpečnou tloušťku. | Video: Tauberová Daniela

„Jestli to praská? Dnes teprve vyjíždíme, včera místy byl slyšet praskot,“ popisoval jeden z návštěvníků.

„Vyrůstal jsem u rybníka, tedy ne u tohoto, a nikdy jsme tloušťku neměřili. Mělo by to být v pořádku. Každopádně se nesmí vytvářet hloučky, více lidí na jednom místě, to v žádném případě,“ dodal muž, když si nazouval brusle.

Zatopená pole u Olomouce zamrzla v obří kluziště. Takto si je užívají bruslaři

Podle výsledků pátečního měření týmem restaurace Terasa sice pokrývá jezera souvislá ledová vrstva, její tloušťka ale dosahovala přibližně sedmi centimetrů. O bezpečné síle se dá hovořit, když je alespoň deset.

„Výsledky nejsou dobré. Vstup na jezero (ledovou plochu) nedoporučujeme! Kdo si vyzkoušel udělat pár krůčků, jistě si všiml, jak to pod ním praská,“ informovali v pátek na sociálních sítích.

VIDEO: Bruslaři na rybníku u litovelského gymnázia:

Zdroj: Tauberová Daniela

Od pátku se bruslí na rybníku před litovelským gymnáziem. Město nechalo led přeměřit a dalo radovánkám zelenou. „Led má k dnešnímu dni dvanáct až patnáct centimetrů, a tudíž by to pro osobní bruslení mělo být již bezpečné,“ sdělil v pátek starosta Litovle Viktor Kohout.

K rybníku byl na víkend přesunut stánek s občerstvením a pracovníci technických služeb upravili osvětlení pro veřejné bruslení.

Živo bylo v sobotu i na menších rybnících v okolí Olomouce, například v Křelově-Břuchotíně.