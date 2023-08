Pouhých 24 stupňů! Specialisté v Olomouci zachránili podchlazeného muže

Specialistům Fakultní nemocnice Olomouc se podařilo téměř nemožné. Když se nedávno dostal do jejich péče osmačtyřicetiletý pacient, byla jeho tělesná teplota pouhých 24 stupňů a měl zástavu srdce. Pokusy o oživování trvaly do té doby už desítky minut. K obnově životních funkcí a návratu pacienta do života pomohla lékařům specializovaná technologie pokročilé resuscitace s využitím mimotělního oběhu.

Pouhých 24 stupňů. Kardiochirurgové v Olomouci zachránili život podchlazeného pacienta díky mimotělnímu oběhu. | Foto: FN Olomouc, se souhlasem