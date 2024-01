Nová parkovací zóna C v Olomouci se odkládá. Platit se bude dál jen v centru

Zavedením parkovacích zón C a D se v úterý znovu zabývali olomoučtí radní. Vycházeli z odborného posudku, který si město objednalo u České parkovací asociace.

Systém placeného parkování tak nakonec nebude v letošním roce rozšířen, nadále se bude za parkování platit jen v současných parkovacích zónách A a B.

Revoluce v parkování v Olomouci. Zdražily karty a vznikly nové oblasti

„Po důkladné revizi informačního systému rozhodne rada města o jeho dobudování. Upravíme i podmínky parkovacích zón. Zóny C spustíme, až na to bude město technicky připraveno. Olomoučané měli připomínky k vymezení zón, na to budeme také reagovat, aby nové podmínky byly komfortnější pro obyvatele, kteří bydlí na hranici zón,“ dodal náměstek Tomáš Pejpek.

Nová zóna C – východ (oblasti C5 až C8) měla podle původního návrhu vzniknout od dubna. Od července měla být spuštěna zóna C – západ (oblasti C1 až C4) a také zóna D – Lazce (oblast D1).

Od října se předběžně počítalo se zónou D – západ (oblast D2 až D4) a od února 2025 se zónou D – jih (oblasti D5 až D6).