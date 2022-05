„Moc by nás potěšilo, kdyby lidé hudebníky ocenili a na místě jim přispěli do „klobouku“ tak, jak se to dělo minulý rok,“ říká za pořadatele Štěpán Havran.

„Za výkony a zážitek, který se lidem ten večer dostane, stojí mnoho let tvrdé dřiny jednotlivých vystupujících. My všichni je za to můžeme odměnit. Věříme v hanáckou štědrost,“ dodává s úsměvem.

Festival odstartuje v 17:00, kdy na „balkónu“ kapucínského kostela vystoupí olomoučtí Jumping Drums se svou bubenickou show. Od 18:00 se rozehrají místa před téměř všemi hospodami, bary a kavárnami v centru města.

Účast na 2. ročníku „Největšího hudebního festivalu v ulicích, co kdy Olomouc zažila“ přislíbilo na 70 hudebních těles.

„Znít bude populární hudba, folklór, blues, rock, folk, vokální tělesa, harfa, kytary, smyčcové nástroje, saxofony, akordeón, trumpety, zkrátka každý si přijde na své,“ vyjmenovává Havran.

Chystá se druhý ročník největšího hudebního festivalu v Ulicích, co kdy Olomouc zažila.Zdroj: Štěpán Havran

Chybět nemůže Triangl Band, který loni roztančil Horní náměstí.

„Lidé se mohou těšit na přerovské violoncellové uskupení Arrhythmia, do Olomouce zavítá také KJ SAX, která se svým saxofonem vystupuje nejčastěji na jihu Evropy, zazpívá i známá buskerka Terez Wrau, lidé uslyší Lukáše Marečka, Martina Šafaříka, zahraje Vulcanica Orchestra, ZUŠ Iši Krejčího, rytmy do centra dostane SAMBAL nebo přerovští D.U.BMusic a mnoho dalších. Žánrově to bude opravdu pestré,“ zve na unikátní akci.

Zahrát v ulicích může každý

Zpívat a tančit se bude na Horním i Dolním náměstí, také na náměstí Republiky, Žerotínově náměstí, v Riegerově, Ostružnické, Ztracené ulici a na dalších místech v centru města.

I letos se bude možné spontánně zapojit prostřednictvím tzv. Happy Points, na kterých si zájemci budou moci vyzpívat pivo, zmrzlinu a další dobroty.

„Udělalo by nám radost, kdyby organizovaná část festivalu byla motivací pro všechny, kteří hrají na nějaký nástroj, a ti pomohli jen tak pro radost rozeznít olomoucké ulice,“ láká organizátor.

Za loňský ročník festivalu, který se konal krátce po jarní vlně covidu a vrátil do Olomouce radost, získají pořadatelé Cenu města za počin roku.

„Beru to jako cenu pro všechny zúčastněné hudebníky, podniky a partnery, kteří pomohli. Odezva na první ročník byla obrovská. Byla to velká motivace, abychom v této akci pokračovali,“ dodává Štěpán Havran.