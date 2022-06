Jedinečnou atmosféru hudebního festivalu Olomouc (o)žije si mohou lidé užít v centru města od 17 až do 22 hodin. Kdo bude chtít, může se k umělcům přidat, zpívat a tančit a samozřejmě je také podle libosti ocenit a přispět jim „do klobouku“.

„Za výkony a zážitkem, který se lidem v ten večer dostane, stojí mnoho let tvrdé dřiny jednotlivých umělců. My všichni je za to můžeme v tento večer ocenit a odměnit,“ sdělil pořadatel Štěpán Havran.

Největší festival v ulicích v 17 hodin zahájí na „balkonu“ kapucínského kostela na Dolním náměstí vystoupení Jumping Drums. Postupně se pak hudbou a zpěvem rozezní desítky míst v centru města.

Umělci vystoupí například před kavárnami, bary, restauracemi, divadly, pivovary, ale i na schodech některých kostelů nebo třeba v zahradě kapucínského kostela. Všude tam bude znít populární hudba, folklór, blues, rock, folk a spousta dalších žánrů.

Šansony, latina i gospely

Návštěvníci se mohou těšit například na violoncellové seskupení Arrythmia, zpěváka Martina Šafaříka, kapelu A. M. Úlet, zpěvačku a pouliční umělkyni Terez Wrau, Triangl Band, Dirty Old Dogs, Barack Stage, HB Band nebo Vulcanica Orchestra.

Na své si přijdou také milovníci šansonů, příznivci irských písní, latinskoamerických rytmů, moderního komorního zpěvu i gospelů. Vystoupí rovněž žáci ZUŠ Iši Krejčího a Mladá krev ze ZUŠ Žerotín a nebudou chybět ani tanečníci a akrobaté.

Návštěvníci festivalu budou opět korzovat městem a vybírat si z několika desítek různých vystoupení. Zároveň se mohou občerstvit v kavárnách, hospůdkách, barech či vinárnách.

Kdo bude chtít, může si za písničku v podnicích zapojených do akce Happy points 2022 vyzpívat třeba zmrzlinu, pivo, sklenku prosecca nebo něco dobrého na zub.

Podrobný program druhého ročníku festivalu je k dispozici na olomouczije.cz.

Oceněný organizátor

Festival Olomouce (o)žije vznikl v roce 2021. První ročník proběhl v pátek 4. června, kdy ulice v centru města „zaplavilo“ přes šest desítek hudebních těles, pouličních umělců, kapel a tanečníků.

Akci tehdy navštívily tisíce lidí, setkala se s obrovskou odezvou návštěvníků a pořadatel Štěpán Havran za festival obdržel Cenu města Olomouce za počin roku 2021.

